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李眉蓁論文爆整本抄襲　地方評估：江啟臣擬推給審查拖過補選

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▲▼國民黨主席江啟臣率隊前往監察院抗議。（圖／實習記者方敬攝）

▲國民黨主席江啟臣。（資料照／實習記者方敬攝）

記者陶本和／台北報導

高雄市長補選候選人李眉蓁的碩士論文被指涉「整本抄襲」，事實上21日傍晚，據稱地方已有人彙整比對後的資料送往黨中央通報。對此，綠營地方人士評估，國民黨主席江啟臣跟李眉蓁陣營，回應上勢必推給中山大學審查，有意拖過本次補選，降低殺傷力。

李眉蓁是中山大學社會科學院大陸研究所碩士，於96年發表碩士論文「台灣對中國大陸之貿易分析」；但是，前促轉會副研究員吳佩蓉指稱，她的論文有幾處涉嫌抄襲僑委會委員長童振源發表的「兩岸政經互動」，22日更被揭露，幾乎是「整本抄襲」。

事實上，在21日的傍晚，高雄地方上對於李眉蓁論文的議題，討論早已「炸鍋」，甚至有藍營本來也想參選的系統，請助理彙整、比對過李眉蓁的論文，直接送交給黨中央通報，認為這把火恐怕一發不可收拾，甚至不排除傷及當初力排眾議，推舉韓國瑜屬意人選的江啟臣主席寶座。

結果22日上午，李眉蓁的論文果然被揭露，幾乎整本抄襲。對此，綠營地方評估，李眉蓁與江啟臣的危機處理上，勢必會先推給中山大學審查，意在拖過本次的補選，降低此事件的殺傷力。

根據中山大學審查的時程安排，學院收件後10日內成立審定委員會，並送校外專業領域公正學者審查，並於四個月內完成審定，必要時得展延兩個月；綠營地方人士說，言下之意，就是中山大學如果真的進入審查，一拖最長可以拖到半年之久，高雄市長補選只剩24天。

此外，地方人士笑稱，藍營在該項議題上，也可能會再次推給罷韓國家隊、國家機器出動等政治語言；但是，事實上藍營內部也深知，其論文是開架放在國家圖書館、中山大學圖書館，藍綠人士早已人手一本，且各自展開審查，甚至連一般網友都可以做基本的交叉比對，要再推給國家機器實在有些牽強。

▲高雄市長補選候選人李眉蓁 。（圖／記者洪靖宜攝） 

▲高雄市長補選候選人李眉蓁 。（圖／記者洪靖宜攝）

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