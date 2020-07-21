李眉蓁涉論文抄襲　地方啟動追查...憂慮爆棚劍指江啟臣

▲國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁 。（資料照／記者洪靖宜翻攝）



記者陶本和／台北報導

高雄市長補選候選人李眉蓁的碩士論文被指涉抄襲，即便母校中山大學已啟動審查工作，但在高雄地方已掀起高度議論。目前藍綠陣營幾乎人手一本，著手交叉比對追查；而本來也有意參選的地方系統陷入焦慮，甚至自己也啟動比對調查，並向黨中央通報，擔心這把火會「一路向北」，燒向黨主席江啟臣。

李眉蓁是中山大學社會科學院大陸研究所碩士，於96年發表碩士論文「台灣對中國大陸之貿易分析」；但是，前促轉會副研究員吳佩蓉指稱，她的論文有幾處涉嫌抄襲僑委會委員長童振源發表的「兩岸政經互動」，引起軒然大波。

對此，李眉蓁回應時表示，總統蔡英文、對手陳其邁的論文都有被質疑過，她曾想過自己的論文會不會被檢視，沒想到真的中，她感到受寵若驚；她強調，論文部分內容可能有未標注參考章節，她為此感到抱歉，但中山大學很有水準，能通過審查機制，相信沒什麼問題。

就在地方與學術界掀起討論之際，國民黨文傳會副主委黃子哲在電視節目上，本來要「神救援」，沒想到反而變成放大火。他辯護稱，「如果要抄襲應該整本才算抄襲，不會只有4頁」，這番談話更掀起軒然大波。

在學術圈，就有政黨、智庫年輕幕僚指出，這可能有點不妙，光是論文最核心的部分，像是「分析架構」就完整四頁全部「複製貼上」童振源的文章，這是寫論文不可原諒的大忌，智庫裡的許多學者，很多人都還自己有指導學生，只要受過基礎學術訓練，都知道不妙。

在地方上，親藍的系統陷入焦慮，因為這份論文就開架放在國家圖書館、中山大學圖書館，事件延燒時，不少綠營人士早人手一本，開始啟動比對跟追查，如果不是如李眉蓁所說「標注不清」，影響的可能不會只是這場選戰，以及李眉蓁個人，這把火可能一路向北，燒向黨中央。

地方特定系統人士說，這是江啟臣擔任主席的首場戰役，補選候選人如果涉弊，就算硬著頭皮選下去，「江啟臣防線」可能潰堤，當初獨排眾議讓前市長韓國瑜屬意的李眉蓁參戰的主席去留問題，可能就會開始浮現。

本來有意參選的系統私下抱怨，現在擔心的不是中山大學啟動審查，也不擔心民進黨人士追查，而是光網路上許多學生，都可以做簡單的交叉比對，她能不能選下去是一回事，萬一論文被確認抄襲，藍營在高雄可能就不會只剩最後一口氣了。據稱，有地方公職已經請助理整理比對過論文資料，透過管道向藍營黨中央通報。

▲國民黨主席江啟臣。（資料照／記者林敬旻攝）