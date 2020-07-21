　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

李眉蓁涉論文抄襲　地方啟動追查...憂慮爆棚劍指江啟臣

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁 。（資料照／記者洪靖宜翻攝）

記者陶本和／台北報導

高雄市長補選候選人李眉蓁的碩士論文被指涉抄襲，即便母校中山大學已啟動審查工作，但在高雄地方已掀起高度議論。目前藍綠陣營幾乎人手一本，著手交叉比對追查；而本來也有意參選的地方系統陷入焦慮，甚至自己也啟動比對調查，並向黨中央通報，擔心這把火會「一路向北」，燒向黨主席江啟臣。

李眉蓁是中山大學社會科學院大陸研究所碩士，於96年發表碩士論文「台灣對中國大陸之貿易分析」；但是，前促轉會副研究員吳佩蓉指稱，她的論文有幾處涉嫌抄襲僑委會委員長童振源發表的「兩岸政經互動」，引起軒然大波。

對此，李眉蓁回應時表示，總統蔡英文、對手陳其邁的論文都有被質疑過，她曾想過自己的論文會不會被檢視，沒想到真的中，她感到受寵若驚；她強調，論文部分內容可能有未標注參考章節，她為此感到抱歉，但中山大學很有水準，能通過審查機制，相信沒什麼問題。

就在地方與學術界掀起討論之際，國民黨文傳會副主委黃子哲在電視節目上，本來要「神救援」，沒想到反而變成放大火。他辯護稱，「如果要抄襲應該整本才算抄襲，不會只有4頁」，這番談話更掀起軒然大波。

在學術圈，就有政黨、智庫年輕幕僚指出，這可能有點不妙，光是論文最核心的部分，像是「分析架構」就完整四頁全部「複製貼上」童振源的文章，這是寫論文不可原諒的大忌，智庫裡的許多學者，很多人都還自己有指導學生，只要受過基礎學術訓練，都知道不妙。

在地方上，親藍的系統陷入焦慮，因為這份論文就開架放在國家圖書館、中山大學圖書館，事件延燒時，不少綠營人士早人手一本，開始啟動比對跟追查，如果不是如李眉蓁所說「標注不清」，影響的可能不會只是這場選戰，以及李眉蓁個人，這把火可能一路向北，燒向黨中央。

地方特定系統人士說，這是江啟臣擔任主席的首場戰役，補選候選人如果涉弊，就算硬著頭皮選下去，「江啟臣防線」可能潰堤，當初獨排眾議讓前市長韓國瑜屬意的李眉蓁參戰的主席去留問題，可能就會開始浮現。

本來有意參選的系統私下抱怨，現在擔心的不是中山大學啟動審查，也不擔心民進黨人士追查，而是光網路上許多學生，都可以做簡單的交叉比對，她能不能選下去是一回事，萬一論文被確認抄襲，藍營在高雄可能就不會只剩最後一口氣了。據稱，有地方公職已經請助理整理比對過論文資料，透過管道向藍營黨中央通報。

▲立法院通過陳菊監察院長人事案，國民黨團議場外召開記者會抗議作票，立委江啟臣發言。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨主席江啟臣。（資料照／記者林敬旻攝）

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
極品特戰女兵私照流出！正面炸「刺青美胸」引暴動　軍方回應了
生前曾是外送員！彰化單親爸攜3子女燒炭輕生...家屬哭腫雙眼
快訊／新局長劉柏良上任一週　高雄市傳槍響！地點警察好尷尬
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「我們差點就沒有高鐵」　王浩宇痛批：馬英九曾說高鐵是廢鐵還拒搭

李眉蓁涉論文抄襲　地方啟動追查...憂慮爆棚劍指江啟臣

台灣未實施新冠普篩！張益贍：國際因此未對台開放邊境

外交部感謝巴拉圭總統拒絕與大陸建交：將持續深化雙方關係

AIT處長會晤林錫耀　民進黨：此時為台美關係最緊密時刻

柯文哲續辦雙城論壇　「堅持兩岸交流」拚2024選總統的成績單

獨家曝光／民眾黨員大會Logo長這樣　拚5千黨員出席熬過滅黨

總統府電梯「忽上忽下」疑鬧鬼　張惇涵闢謠：安全無虞

《國民法官法》挑燈續演表決大戰　民進黨團力拚22日凌晨三讀　

正妹「嬌」鋒！陳其邁找來主播版「夏于喬」打空戰　黃彩玲嬌喊：高雄好熱～

威力彩狂飆20.8億！　摩羯座最有機會成為「億萬富豪」

工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景

全台唯一機車遮陽棚在高雄！20萬價輸樹蔭...騎士：太陽會跑

楊冪捍衛公司「撂狠話」秒KO沈騰！　甜唱《Mojito》遭何炅淘汰傻眼惹

陷阱題！給老公發「???」會怎麼回？　郎朗秒回吉娜「超甜語音」閃瞎全場

衣服遭Staff吐槽像「垃圾袋、拖把」　Lulu爆氣：你們不懂！

鄭元暢見許瑋甯「烘蛋全焦」笑翻！　評價好友牌烤肉…「叫外賣」ＸＤ

邱宇辰吹麵粉超快完勝KID！！　「成績8比0」吳宗憲：毛弟你太屌

KID帶百萬相機下潛13米　蘭嶼祕境公開...超級美!!!

「漸凍人」深夜搭公車慘遭丟包！電動輪椅僅剩一格電他路邊崩潰

「我們差點就沒有高鐵」　王浩宇痛批：馬英九曾說高鐵是廢鐵還拒搭

李眉蓁涉論文抄襲　地方啟動追查...憂慮爆棚劍指江啟臣

台灣未實施新冠普篩！張益贍：國際因此未對台開放邊境

外交部感謝巴拉圭總統拒絕與大陸建交：將持續深化雙方關係

AIT處長會晤林錫耀　民進黨：此時為台美關係最緊密時刻

柯文哲續辦雙城論壇　「堅持兩岸交流」拚2024選總統的成績單

獨家曝光／民眾黨員大會Logo長這樣　拚5千黨員出席熬過滅黨

總統府電梯「忽上忽下」疑鬧鬼　張惇涵闢謠：安全無虞

《國民法官法》挑燈續演表決大戰　民進黨團力拚22日凌晨三讀　

正妹「嬌」鋒！陳其邁找來主播版「夏于喬」打空戰　黃彩玲嬌喊：高雄好熱～

台南「7年輕男女」保時捷停門口　她竟開門丟2坨就走！老闆氣瘋公布長相

跟著買不出錯！2020上半年度「唇膏銷售冠軍」揭曉

《逃出立法院》血漿花式狂噴！賴雅妍、禾浩辰拍完一整天　回家發生悲劇

石門「富基魚市」爆經營權之爭　不實謠言滿天飛再度重創觀光

秋瓷炫爆老公于曉光「熱愛欲擒故縱」　談夫妻之道：婚後生活更需要情趣

《如懿傳》香妃美貌更升級！　李沁紅衣大婚秒變俠女

天氣太熱火氣也跟著來！翻張牌告訴妳最近一直被誰惹火

消防局下戰帖！　李懿背30公斤裝備密室闖關「險窒息」

台灣品質獲認證！　新加坡核准我18家豬、雞罐頭「免驗輸入」

里約奧運失利逃避「傷害了爸爸」　拳擊女王陳念琴哽咽拚東奧：已經翻頁了

女神級「熊貓外送員」爆出S曲線　真實身分曝光...男客心碎

政治熱門新聞

李眉蓁被控論文抄襲　中山大學正式回應了

女兵步槍射擊緊貼覘孔　退伍弟兄：打一發眼球可能爆掉

ET民調／兩岸若爆發衝突　40.9％願意上戰場

獨／民眾黨員大會Logo曝光　拚5千黨員出席熬過滅黨

快訊／王世堅批三倍券「好笨好慢好浪費」　蘇貞昌回應了！

吳益政爆：韓請假選總統我很開心　「他根本不管市政」

王世堅又轟三倍券　12字箴言送蘇貞昌…不要狐假虎威

盧秀燕術後首PO照：最快時間返市政工作

「同學鄙視韓國瑜」林佳新女兒5字神回！

立院挑燈夜戰表決　參審適用案件、國民法官資格完成二讀

空軍坦承疏失！軍售案未經國防部核定　將懲處相關人員

巴拉圭駐台大使：中國大陸正在施壓建交

吳益政形容自己倒吃甘蔗　批李眉蓁「越級打怪」

台南藍營爆有民眾收到「假三倍券」

更多熱門

相關新聞

李眉蓁論文被控抄襲　競辦發言人：歡迎查閱

李眉蓁論文被控抄襲　競辦發言人：歡迎查閱

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁的碩士論文被質疑抄襲，她道歉「部分內容可能未標注參考」。而李眉蓁陣營發言人呂謦煒21日表示，李進修碩士時沒有任何公職，且論文是公開的歡迎查閱。

高雄市長補選倒數！李眉蓁：韓國瑜一定會來

高雄市長補選倒數！李眉蓁：韓國瑜一定會來

李眉蓁被控論文抄襲　中山大學正式回應了

李眉蓁被控論文抄襲　中山大學正式回應了

小禎加入李眉蓁團隊？她羞喊：我就是綜藝咖

小禎加入李眉蓁團隊？她羞喊：我就是綜藝咖

找到了！李眉蓁選舉MV「皮蛋瘦肉粥」來自他們改編

找到了！李眉蓁選舉MV「皮蛋瘦肉粥」來自他們改編

關鍵字：

李眉蓁江啟臣

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／210萬藝FUN券中獎名單出爐

老公准許解放「別跟我爸就好」！人妻3縣市玩翻

人權觀察：日體育界虐待兒童盛行

男大生額頭冒出「粉色花椰菜」　摳掉又開花！

篠崎泫認了錄《玩很大》不敢穿這樣！

「變頻冷氣買大一級」吹才涼？他：錯誤觀念

上原亞衣痛揭「百人斬感謝祭」血汗拍片內幕！

同事掉進「麵筋原料罐」中！　6人絕望死亡

初次諮詢就激戰！律師搞大人妻肚遭停職半年

安心亞8年前「秘婚對象」曝光：他對我超好

外送員買雞排遭打　討54萬只判賠1萬

中油頭獎20萬加油金得主出爐！快找出六月份發票對對看

快訊／單親爸帶3孩子燒炭自殺！

即／蔡阿嘎遭鐵鎚攻擊　3打手遭起訴

富家女露乳獻祭！淫魔創邪教　性剝削女教徒30年

更多

最夯影音

更多
威力彩狂飆20.8億！　摩羯座最有機會成為「億萬富豪」

威力彩狂飆20.8億！　摩羯座最有機會成為「億萬富豪」
工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景

工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景

全台唯一機車遮陽棚在高雄！20萬價輸樹蔭...騎士：太陽會跑

全台唯一機車遮陽棚在高雄！20萬價輸樹蔭...騎士：太陽會跑

楊冪捍衛公司「撂狠話」秒KO沈騰！　甜唱《Mojito》遭何炅淘汰傻眼惹

楊冪捍衛公司「撂狠話」秒KO沈騰！　甜唱《Mojito》遭何炅淘汰傻眼惹

陷阱題！給老公發「???」會怎麼回？　郎朗秒回吉娜「超甜語音」閃瞎全場

陷阱題！給老公發「???」會怎麼回？　郎朗秒回吉娜「超甜語音」閃瞎全場

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面