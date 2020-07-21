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李眉蓁論文被控抄襲話題延燒！　競辦發言人：歡迎查閱

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▲國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁 。（圖／記者洪靖宜翻攝）
▲國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁的碩士論文被質疑抄襲，她道歉「部分內容可能未標注參考」。而李眉蓁陣營發言人呂謦煒21日表示，李進修碩士時沒有任何公職，且論文是公開的歡迎查閱。

李眉蓁是中山大學社會科學院大陸研究所碩士，13年前曾發表論文〈台灣對中國大陸之貿易分析〉。不過，去年參選高雄市立委失利的吳佩蓉爆料，論文有幾處嚴重抄襲僑務委員會委員長童振源發表的〈兩岸政經互動〉，呼籲教育部撤銷學位，也籲請李自行退選。

對此，中山大學表示，有關學術倫理案，本校備有嚴謹、專業的審查機制。依照本校碩、博士學位論文抄襲、代寫、舞弊處理原則，本案受理檢舉案後，即通知被檢舉人所屬學院及學系（所、學位學程），並將檢舉相關文件送被檢舉人所屬學院。學院於收件後於10日內成立審定委員會，秉持公平、公正、客觀、明快原則，送校外專業領域公正學者審查，並於四個月內完成審定，必要時得展延二個月，展延以一次為限。

▲▼李眉蓁競辦發言人呂謦煒 。（圖／記者洪正達攝）

▲李眉蓁競辦發言人呂謦煒 。（圖／記者洪正達翻攝）

而李眉蓁陣營發言人呂謦煒21日說，蔡英文總統、民進黨候選人陳其邁的論文也都曾經被質疑，李眉蓁進修碩士時沒有任何公職身分，且論文是公開開放的，歡迎大家查閱，李眉蓁也對於引述有瑕疵願意說抱，也尊重中山大學機制。

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