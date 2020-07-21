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跨境買日貨有海運可以選　10公斤內日本國際運費0元

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日本露天新推海運服務（圖／日本露天提供）

▲日本露天推出海運新服務。（圖／日本露天提供）

記者洪菱鞠／台北報導

經常跨境網購的哈日族快看過來，日本露天宣布推出海運服務，把商品重量放寬到10公斤，只要購物金額達指定門檻，一樣可享日本國際運費0元優惠，不用再受限於空運3公斤限制，可以多買幾件日貨。Yahoo奇摩拍賣與萊爾富推獨家快閃免運活動，不限金額且次數無上限。東森旗下跨境美妝電商平台草莓網，指定超商店取結帳享95折，再送限量中杯冰美式一杯。

日本露天新推海運訂單優惠服務，把商品重量放寬到10公斤，優惠期間內免日本國際運費，除了持續熱銷的小型家電，其他像是吸塵器、電鍋、瞬熱烤箱、免治馬桶等小型家電或大量的零食餅干，預估將吸引消費者採購。下單結帳後，系統將自動判斷最適合及最優惠的配送方式，3公斤內一樣走空運、10公斤走海運，二種運送方式只要購物滿新台幣1,500元，皆可享日本國際運費0元送到家。

Yahoo奇摩拍賣宣布攜手萊爾富推獨家優惠，即日起萊爾富超商取貨付款運費只要45元，優惠次數無上限，7～9月期間更推出「0元快閃免運」活動，每月11日、22日這兩天結帳輸入折扣碼「快閃免運」，享不限金額、不限次數的0元免運優惠。同時祭出韓國美妝保養99元起，女裝包鞋、居家生活、3C周邊、運動男裝2.5折起等好康。

東森旗下跨境美妝電商平台草莓網於7/20～8/3推出「今夏保養大賞推薦必敗399 up」，精選SK II、雅詩蘭黛、蘭蔻、契爾氏等保養及美妝人氣爆品祭出優惠，MARIO BADESCU清爽嫩肌蘆薈玫瑰噴霧236ml只要500元，DARPHIN朵法全效舒緩化妝水200ml特價799元，克蘭詩身體調和護理油100ml賣1,199元，不限金額下單，首購第一件免運，非首購滿1,500元免運，活動期間指定全家便利商店取貨下單再享95折，7月份限量前1,000名再送中杯經典冰美式一杯。

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