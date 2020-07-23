價格差2倍！業者「爆噁工業鹽」泡海鮮拿來賣…致癌物全吃下肚

▲水產行用工業用鹽泡海鮮，再拿出來賣給消費者。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者柯振中、林悅／台南報導

台南地檢署偵辦大型傳統市場內的違法食品添加物案件，查獲不肖業者以工業用鹽浸泡海鮮食品，再販售給民眾，以此謀取暴利，逮回了洪姓負責人等4人，其中洪男以20萬元交保，其餘飭回。

台南地檢署先前接獲報案，指稱台南某大型市場內有不肖業者以違法添加物，浸泡海鮮等食品，再拿出來賣，因此展開調查。經過清查，南檢在業者的水產行內發現，業者以低價的工業用鹽混合碳酸氫鈉、多磷酸鈉等添加物，製成溶液浸泡蝦仁、蛤蜊等生鮮，再販賣給攤商、餐飲業者、傳統市場的消費者。

據了解，工業用鹽沒有經過精煉，裡面含有亞硝酸鈉等重金屬，主要用來生產鹽酸、燒鹼，若貿然吃下肚，可能中毒、致癌，業者長期使用工業用鹽浸泡海鮮等生鮮食品，消費者長期食用，恐怕造成健康危害。

▼相關單位前往該水產行廠房查扣物證。



對此，南檢依照《食品安全衛生管理法》，傳喚洪姓負責人等4人，訊後洪姓負責人以20萬元交保，其餘人均飭回。

根據《東森新聞》報導，一公斤的工業用鹽約為3到5元，而食品加工用粗鹽價格約落在7到10元，兩者的價格相差2倍左右，而一般家裡烹調用的精鹽一公斤超過20元，價格更高。

東海大學食科系的盧姓主任說明，工業用鹽經過的加工手續少，裡面存有許多不確定的東西，食用鹽則經過許多加工，相對成本也會提高。

►爆紅三合一「小金管」才644元

►票券換東森幣加碼1.5倍！輕鬆三步驟請點我

▼業者用工業用鹽泡海鮮，恐導致消費者吃了傷身。

