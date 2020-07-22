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台南就業中心將軍台喬遷揭牌　舉辦首場徵才活動

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▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心，22日上午舉行現場徵才活動暨將軍台喬遷揭牌儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心，22日上午舉行現場徵才活動暨將軍台喬遷揭牌儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心，22日上午舉行現場徵才活動暨將軍台喬遷揭牌儀式，現場活動除當地將軍區長平國小扯鈴隊的精彩表演外，更邀請轄區優良廠商舉辦現場徵才活動、多元就業開發方案團體，提供好吃好玩各類活動、並在現場利用社區種植的木玫瑰，免費教導民眾如何DIY做成胸針。　　

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心，22日上午舉行現場徵才活動暨將軍台喬遷揭牌儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）　　

喬遷揭牌儀式，由當地將軍區長平國小校長許國煌帶領小朋友們進行花式扯鈴表演，在熱鬧的氣氛中揭開序幕，獲得現場的貴賓熱烈掌聲。當天勞動部雲嘉南分署劉邦棟分署長特別感謝將軍區公所洪聰發區長提供明亮舒適的洽公場所共同為在地居民服務，也感謝郭國文立委服務處執行長黃肇輝、陳亭妃立委服務處秘書李麗娟及市議員蔡蘇秋金、蔡秋蘭、方一峰等服務團隊代表、將軍區農會總幹事吳明成、將軍區老人福利協進會總幹事吳碧梅、將軍區忠嘉里里長黃聰惠等佳賓蒞臨現場為將軍就業服務台一起揭牌並加油打氣，期待將軍就業服務台可以強化在地經營，並可與地方特色結合建置分享平台，提供給將軍區的求才廠商及求職民眾更優質更溫馨的空間環境。

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心，22日上午舉行現場徵才活動暨將軍台喬遷揭牌儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南就業中心胡瑞娟主任表示，將軍就業服務台隸屬勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，2003年成立至今近17年。原本設立於將軍區悠靜隱秘的圖書館內，為加速求職朋友方便找尋，商借將軍區公所斜對面舊分駐所成為將軍就業服務台新服務據點，提升能見度並提供民眾更優質、更完善的環境，讓求職民眾或求才廠商能在舒適的空間找工作、找人才。自7月22日正式遷移至台南市將軍區忠嘉里忠興6號。

為使求職朋友更熟悉新服務據點，廣泛運用政府就業服務資源，在揭牌儀式後，馬上進行將軍台喬遷到新據點的首場現場徵才活動，特邀請當地知名不織布產業、口罩製造商「康那香企業股份有限公司」及各種紗類和纖維製品之加工的「豪士纖維有限公司」提供就業機會；也邀請台南就業中心轄區的多元就業開發方案團體佳里區漳洲社區發展協會、馬沙溝觀光休閒協會、北門產業文化觀光發展協會、有限責任台南市第一漁權會漁業生產合作社等四個單位現場設攤，提供產業特色產品品嚐及DIY活動，與在地民眾互動，為新據點添增活力及新氣象，拉近與民眾的距離。

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