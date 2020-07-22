學Kobe後仰跳投！男學生耍帥竟「頭落地翻牆墜樓」　好友急衝上前抓不住

記者黃可昀／綜合報導

已逝籃球員Kobe Bryant對後世留下深遠影響，直到現在還是有很多人喜歡學他的「後仰跳投」經典動作。廣東省羅定市一名男學生20日就模仿Kobe，在走廊心血來潮來個投籃動作，但他跳起來的瞬間並沒有抓好距離，整個人翻過圍牆當場墜樓，一旁同學見狀趕快跑上前搭救，可惜仍眼睜睜看著他墜落。

據《搜狐網》報導，事發於7月20日上午11時30分，一群學生在走廊群聚聊天，一名身穿白色T恤的男學生突然跳起來，在空中模擬投籃動作，展現了Kobe招牌的後仰跳投，怎料耍帥卻鬧出悲劇，下一幕上半身飛出圍牆外，懸掛在空中約1秒鐘，另一名白T學生注意到趕緊衝上前要拉住他，但為時已晚，對方最後頭部朝下墜落到地面。

▲翻過圍牆倒頭栽。（圖／翻攝自搜狐網）



這名男學生第一時間被送到羅定市中醫藥急救，後來轉往人民醫院治療，目前仍在搶救中，傷勢與生命跡象不明。大陸網友看了都驚呼，「完了，看樣子怎麼也有3樓，按4米一層也有8米，就算在2樓也有4米」、「死神來了，擋都擋不住。」

後來這段影片也被上傳到YouTube，兩天就超過10萬觀看次數，網友紛紛在留言區討論，「叫你學Kobe不是叫你找Kobe」、「旁邊的人也拉不住他吧，那重量人只會一起跟著掉下去」、「人生絕殺」。