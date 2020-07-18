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女推開安全門...12樓墜落「小巨蛋出口」　父悲痛認屍：她精神越來越差

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▲北捷小巨蛋站4號出口18日稍早一名女子墜樓。（圖／記者黃彥傑攝）

▲許女獨自到住商大樓頂樓，從12樓頂墜落當場身亡，父親悲慟：她曾說精神越來越差。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃彥傑、邱中岳／台北報導

北市1名女子18日中午12時許，獨自跑到捷運小巨蛋站4號出口旁的一棟住商大樓，搭電梯上11樓後再推開12樓頂的安全門，從12樓頂墜落當場死亡，警方獲報後也緊急聯繫家屬到場，父親透露，女兒曾說精神越來越差，有輕生念頭。

警方調查，30歲的許姓女子，在18日中午12時許到捷運小巨蛋站4號出口旁的一處住商大樓，進入後搭乘電梯抵達11樓，走安全梯上樓後推開頂樓的安全門。

女子將隨身物品放在頂樓後墜落，倒臥該大樓旁的車道口，民眾見狀緊急報警處理，因緊鄰捷運小巨蛋站附近人潮眾多，鑑識人員也到場用黑色布幕將女子遺體圍起來，避免引起民眾驚慌。

警方發現女子主要傷勢在頭部，不排除頭部墜樓後頭部先著地，另也在女子遺留在頂樓的包包內，找到許女父親的聯絡電話，目前聯繫上許父，許父也正趕往現場了解情況。

許女父親向警方表示，女兒平時精神狀況非常不穩定，父親也與女兒同住在新北市，方便就近照顧，女兒目前無業，但曾在南京東路附近上班，最近有向家人透露「精神狀況越來越不好，有輕生的念頭」。

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