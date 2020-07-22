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宵夜攤旁「可憐母子」跳樓四肢變形亡　饕客嚇到尖叫…36hrs都無家屬認屍

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▲▼成都一對母子墜樓身亡。（圖／翻攝自封面新聞）

▲成都一對母子墜樓身亡。（圖／翻攝自封面新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

四川成都市錦江區一社區7月19日晚9時15分左右發生一起令人鼻酸的墜樓事件，死者為一名成年女性和一名大概2歲左右的兒童，疑似為母子，2人當場砸地四肢變形慘死。21日11時許，距事發已過36小時，社區管委會工作人員透露，目前仍未有死者家屬聯繫到場。

據《新京報》報導，事發於鑫苑名家新青年社區，一名住戶透露，涉事社區是商辦大樓，「他們（死者）是從高層掉在樓下的小廣場上。」

一位目擊者稱，事發時，自己正在附近的一個小攤吃宵夜，「聽到『崩』的一聲，還以為是瓦斯爆炸，旁邊的人尖叫我才看到。」其稱，隨後有救護車、警車趕到現場。

▲▼成都一對母子墜樓身亡。（圖／翻攝自封面新聞）

▲事發現場。（圖／翻攝自封面新聞）

事發社區內某酒店工作人員也表示，20日早間看到管委會工作人員正在消毒，「昨天晚上員警封鎖了現場，早上上班的時候便可以正常路過了。」

21日11時許，距事發已過36小時，社區管委會工作人員人員稱，目前仍未有死者家屬聯繫到場，初步排查到身亡2人並非社區住戶或租客， 「昨天挨戶排查了一天，員警、社區、街道辦人員、管委會都在；目前瞭解到可能是外來人員，但還是以警方調查結果為準。」

此前，成都市公安局錦江分局通報，事件導致一名女子和一名幼童身亡。目前，警方正開展相關調查。

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▼事發地旁邊多人吃宵夜。（圖／翻攝自封面新聞）

▲▼成都一對母子墜樓身亡。（圖／翻攝自封面新聞）

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