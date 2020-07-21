　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

影／白T男走廊「後仰跳投」…下秒「倒翻摔出欄杆」墜樓砸地　超駭人畫面曝！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者鄭思楠／綜合報導

大陸微博20日流傳一段駭人的影片，一群男生疑似在學校走廊位置嬉鬧時，一名男生突然模仿了一個籃球動作-「後仰跳投（fadeaway）」，沒想到，他落地時竟不幸後仰翻出欄杆，直接倒飛出去墜樓。目前，尚不清楚該男生最新的狀況。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，危險動作請勿模仿。

▲▼男生練習跳投動作不慎墜樓。（圖／翻攝自影片）

▲男生練習跳投動作不慎墜樓。（圖／翻攝自影片）

流傳的影片中，一位身穿白T的男生突然起跳，練習後仰跳投動作，可怕的是，下秒竟直接翻出欄杆墜落。當時，周圍同學看到後，神速飛奔到欄杆邊，試圖想拉住墜樓男生，但未能成功。

據悉，影片中顯示的時間點是，20日上午11點半左右。截止發稿前，大陸尚未有該事件的後續報導。不過，有網友在留言中透露，這個不幸的意外在廣東發生，墜樓男生的情況也並不樂觀。

▲▼男生練習跳投動作不慎墜樓。（圖／翻攝自影片）

▲該男生目前生死不明。（圖／翻攝自影片）

影片一經曝光，立即引發網友熱議，網友紛紛祈禱，男生可以平安，「希望樓層不高，希望人沒事」、「我覺得沒抓住他的那個同學，一定很難過吧」、「死神來了」、「朋友反應已經很快了，希望沒事吧」。

還有網友分析指出，「完了，看樣子怎麼也有3樓，按4公尺一層也有8公尺，就算在2樓也有4公尺，這個後仰的姿勢下去，70%後腦勺砸地，命好的能在空中翻轉一下側身著地，希望沒事吧」、「這圍欄好像太矮了點吧，自己也是太不注意安全了，這樣來使勁蹦，我平常有這動作也是輕輕跳一下，還是希望人沒事吧」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，危險動作請勿模仿。

►戴口罩也要記得保養

ET快訊
快訊／彰濱半導體化學實驗室「測試笑氣」爆炸！2人輕重傷
白T男走廊「後仰跳投」下秒摔出欄杆墜樓　超駭人影片曝光
500萬雪佛蘭車主身分曝！山路遭撞左側全刮爛..修車費賠慘了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

美再制裁11家陸企　陸：美方只想破壞新疆穩定「根本不關心人權」

影／白T男走廊「後仰跳投」…下秒「倒翻摔出欄杆」墜樓砸地　超駭人畫面曝！

黃河形成「今年第2號洪水」！恐怖水勢仍在漲…啟動上游IV級應急響應

英暫停與香港引渡協議　陸：放棄「延續殖民影響」的幻想！

陸中科院核安所爆90人集體跳槽！疑「全被挖走」劉鶴下令調查

陸電影院20日起解封　首日1271家吸引15萬人入場

32歲少婦隆胸慘死！丈夫心碎：老婆被「扔在手術台」　鑒定書揭超扯內幕

英國暫停與香港引渡協議　港府：讓犯罪份子逃過法律制裁

新婚激烈床戰！她突「肚子爆痛」...醫剖腹驚見「1000C.C血淹沒子宮」

看劇驚見「女明星爽住自家300坪豪宅」！她傻眼：還睡我床上…衝回家一看氣暈了

威力彩狂飆20.8億！　摩羯座最有機會成為「億萬富豪」

工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景

全台唯一機車遮陽棚在高雄！20萬價輸樹蔭...騎士：太陽會跑

楊冪捍衛公司「撂狠話」秒KO沈騰！　甜唱《Mojito》遭何炅淘汰傻眼惹

陷阱題！給老公發「???」會怎麼回？　郎朗秒回吉娜「超甜語音」閃瞎全場

鄭元暢見許瑋甯「烘蛋全焦」笑翻！　評價好友牌烤肉…「叫外賣」ＸＤ

衣服遭Staff吐槽像「垃圾袋、拖把」　Lulu爆氣：你們不懂！

KID帶百萬相機下潛13米　蘭嶼祕境公開...超級美!!!

邱宇辰吹麵粉超快完勝KID！！　「成績8比0」吳宗憲：毛弟你太屌

「漸凍人」深夜搭公車慘遭丟包！電動輪椅僅剩一格電他路邊崩潰

美再制裁11家陸企　陸：美方只想破壞新疆穩定「根本不關心人權」

影／白T男走廊「後仰跳投」…下秒「倒翻摔出欄杆」墜樓砸地　超駭人畫面曝！

黃河形成「今年第2號洪水」！恐怖水勢仍在漲…啟動上游IV級應急響應

英暫停與香港引渡協議　陸：放棄「延續殖民影響」的幻想！

陸中科院核安所爆90人集體跳槽！疑「全被挖走」劉鶴下令調查

陸電影院20日起解封　首日1271家吸引15萬人入場

32歲少婦隆胸慘死！丈夫心碎：老婆被「扔在手術台」　鑒定書揭超扯內幕

英國暫停與香港引渡協議　港府：讓犯罪份子逃過法律制裁

新婚激烈床戰！她突「肚子爆痛」...醫剖腹驚見「1000C.C血淹沒子宮」

看劇驚見「女明星爽住自家300坪豪宅」！她傻眼：還睡我床上…衝回家一看氣暈了

店家改4次遊戲規則只因「太會敲」　他當場理論：做生意哪有在唬爛的

報復性出遊注意「恙蟲病流行中」近4週增60例集中花東、離島

彰濱半導體化學實驗室「測試笑氣」爆炸！　1員工手臂撕裂傷送醫

爸上班前「襪子放頭頂」祈福：讓我好狗運　網笑翻：忘記繞3圈

中和公寓9死縱火案　緬甸華僑判賠死者子女1166萬餘元

動滋券之亂已過！開放第2天　超過百萬民眾登記成功

改變蔬果579注重原則！營養師授新潮「彩虹飲食法」　腸道菌生成有效控管食慾

客廳驚見巨型「洋芋片怪客」　貪吃大頭被卡住...爸傻眼：么鬼啊

他4秒賺你1年薪水！　世界一半財富掌握在26人手上

只賣到8/31！八月堂「芒果可頌」新上市　酸甜芒果泥咬下就炸出

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

大陸熱門新聞

同事掉進「麵筋原料罐」中！　6人絕望死亡

女業務下體常滲血罹癌了　醫問關鍵：有幾個男友？

夫妻「賣掉全部身家」環球旅行！回來銀行入帳8億

愛妻隆胸慘死！他崩潰：老婆被扔在手術台

三峽大壩「超安全」　關鍵原因曝

慎入！男生走廊後仰跳投…下秒翻出欄杆墜樓

陸首承認「三峽大壩不能包打天下」

女新婚床戰「肚子突爆痛」　手術驚見「血淹子宮」

山西省一官員落馬！　家中藏17億現金

長江5層樓高「移動城堡」水上飄！　一查才知真相

13歲神童跳級頂尖大學！1年後淪笑柄

香港病例暴增！張文宏分析關鍵

美防長憂中共帶領的中國崛起！陸外交部回應

她看劇驚見「女明星睡自家豪宅」…衝回家氣暈了

更多熱門

相關新聞

即／疑下雨鐵皮濕滑　三重工人修屋頂墜地亡

即／疑下雨鐵皮濕滑　三重工人修屋頂墜地亡

三重驚傳施工意外！新北市三重區國隆路巷內，20日下午3時許一名陳姓鐵皮工人（58歲）在3樓頂修繕鐵皮時，疑似因為下雨鐵皮濕滑，維修過程不慎從三樓頂跌落地面，救護人員獲報到場時，發現陳男頭部明顯變形、已經失去生命徵象，經送醫搶救後仍是不幸宣告不治，詳細墜落原因仍待警方進一步調查釐清。

女12樓墜落小巨蛋捷運口　父悲痛認屍

女12樓墜落小巨蛋捷運口　父悲痛認屍

成年禮變葬禮！她滿18歲跳傘慶祝　「跳下驚覺傘壞」

成年禮變葬禮！她滿18歲跳傘慶祝　「跳下驚覺傘壞」

花蓮傳戲水意外　女跳水撞石頭傷尾椎

花蓮傳戲水意外　女跳水撞石頭傷尾椎

衛生局女員工墜樓告別式！家屬發聲明：相信司法

衛生局女員工墜樓告別式！家屬發聲明：相信司法

關鍵字：

墜樓意外後仰跳投

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／210萬藝FUN券中獎名單出爐

老公准許解放「別跟我爸就好」！人妻3縣市玩翻

人權觀察：日體育界虐待兒童盛行

篠崎泫認了錄《玩很大》不敢穿這樣！

同事掉進「麵筋原料罐」中！　6人絕望死亡

上原亞衣痛揭「百人斬感謝祭」血汗拍片內幕！

「變頻冷氣買大一級」吹才涼？他：錯誤觀念

安心亞8年前「秘婚對象」曝光：他對我超好

即／蔡阿嘎遭鐵鎚攻擊　3打手遭起訴

中油頭獎20萬加油金得主出爐！快找出六月份發票對對看

富家女露乳獻祭！淫魔創邪教　性剝削女教徒30年

即／撿屍判刑確定　胡睿兒現身報到入監

初次諮詢就激戰！律師搞大人妻肚遭停職半年

威力彩3注中貳獎！還是能「抱走1172萬元」

家長會長帶頭霸凌　畢典致詞「公審」自閉男童

更多

最夯影音

更多
威力彩狂飆20.8億！　摩羯座最有機會成為「億萬富豪」

威力彩狂飆20.8億！　摩羯座最有機會成為「億萬富豪」
工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景

工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景

全台唯一機車遮陽棚在高雄！20萬價輸樹蔭...騎士：太陽會跑

全台唯一機車遮陽棚在高雄！20萬價輸樹蔭...騎士：太陽會跑

楊冪捍衛公司「撂狠話」秒KO沈騰！　甜唱《Mojito》遭何炅淘汰傻眼惹

楊冪捍衛公司「撂狠話」秒KO沈騰！　甜唱《Mojito》遭何炅淘汰傻眼惹

陷阱題！給老公發「???」會怎麼回？　郎朗秒回吉娜「超甜語音」閃瞎全場

陷阱題！給老公發「???」會怎麼回？　郎朗秒回吉娜「超甜語音」閃瞎全場

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面