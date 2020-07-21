影／白T男走廊「後仰跳投」…下秒「倒翻摔出欄杆」墜樓砸地　超駭人畫面曝！

記者鄭思楠／綜合報導

大陸微博20日流傳一段駭人的影片，一群男生疑似在學校走廊位置嬉鬧時，一名男生突然模仿了一個籃球動作-「後仰跳投（fadeaway）」，沒想到，他落地時竟不幸後仰翻出欄杆，直接倒飛出去墜樓。目前，尚不清楚該男生最新的狀況。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，危險動作請勿模仿。

▲男生練習跳投動作不慎墜樓。（圖／翻攝自影片）

流傳的影片中，一位身穿白T的男生突然起跳，練習後仰跳投動作，可怕的是，下秒竟直接翻出欄杆墜落。當時，周圍同學看到後，神速飛奔到欄杆邊，試圖想拉住墜樓男生，但未能成功。

據悉，影片中顯示的時間點是，20日上午11點半左右。截止發稿前，大陸尚未有該事件的後續報導。不過，有網友在留言中透露，這個不幸的意外在廣東發生，墜樓男生的情況也並不樂觀。

▲該男生目前生死不明。（圖／翻攝自影片）

影片一經曝光，立即引發網友熱議，網友紛紛祈禱，男生可以平安，「希望樓層不高，希望人沒事」、「我覺得沒抓住他的那個同學，一定很難過吧」、「死神來了」、「朋友反應已經很快了，希望沒事吧」。

還有網友分析指出，「完了，看樣子怎麼也有3樓，按4公尺一層也有8公尺，就算在2樓也有4公尺，這個後仰的姿勢下去，70%後腦勺砸地，命好的能在空中翻轉一下側身著地，希望沒事吧」、「這圍欄好像太矮了點吧，自己也是太不注意安全了，這樣來使勁蹦，我平常有這動作也是輕輕跳一下，還是希望人沒事吧」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，危險動作請勿模仿。

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