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AIT處長會晤林錫耀　民進黨：此時為台美關係最緊密時刻

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▲AIT處長酈英傑（圖左）、民進黨秘書長林錫耀。（圖／民進黨提供）

▲AIT處長酈英傑（圖左）、民進黨秘書長林錫耀。（圖／民進黨提供）

記者蘇晏男／台北報導

美國在台協會（AIT）處長酈英傑21日拜會民進黨，並會晤民進黨秘書長林錫耀及副秘書長林飛帆，民進黨發言人謝佩芬也列席。會後，林佩芬表示，酈英傑會中不僅恭喜林錫耀接下重任，回任民進黨秘書長，也稱讚台灣此次在防疫的表現，全球有目共睹。

至於會中談論內容，謝佩芬透露，雙方就如何在現今變化迅速的國際局勢之下，深化兩國政治、經濟關係，坦白地交換意見，相談甚歡。她說，此時為台美關係最緊密的時刻，民進黨亦很期待未來與美國及其他理念相近國家繼續深化合作。

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