民進黨為陳其邁「選情點火」　蔡英文、蘇貞昌週末接力南下站台

▲民進黨高雄市長補選候選人陳其邁。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

高雄市長補選倒數25天，民進黨高雄市長補選候選人陳其邁積極規劃選前活動，行政院長蘇貞昌、總統蔡英文也將在本週末接力替南下高雄陳其邁站台。陳其邁競選總部總幹事趙天麟21日受訪時表示，即便這是一場勝負相對明朗的選戰，但投票率仍是重中之重，民進黨也將傾全黨之力分批替陳其邁「選情點火」。

根據陳其邁競選總部規劃，蘇貞昌將於25日首度南下高雄，出席陳其邁在高雄展覽館舉行的「緊衝連線大造勢」活動，這場活動也是陳其邁投入市長補選以來，所舉辦的首場大型造勢活動，可說是別具意義。

此外，蔡英文也將在26日親自出席位於海寶飯店舉辦的「百工百業挺其邁大會」，這也是補選以來蔡英文首度南下高雄替陳其邁拉抬聲勢。蔡英文在19日在民進黨全代會正式向黨員下達動員令，表示距離補選不到30天，每個人都要盡最大力量，一天當兩天來拚，「民進黨要贏得選舉，重新找回高雄的光榮」。

▲蔡英文於全代會向黨員下達動員令。（圖／記者李毓康攝）



趙天麟受訪時表示，民進黨現在就是執行「大陸軍計畫」，先由高雄在地的9席立委在各區成立後援會，預計在7月底前結束相關活動，並從8月3日起開始進行車隊掃街，陳其邁將會把高雄市38個行政區「再跑一遍」，包括所有黨籍縣市首長也會前往站台，預計在最後兩至三週進行最後衝刺。

趙天麟指出，即便這是一場勝負相對明朗的選戰，但投票率仍是重中之重，「民眾投的那一票有助於解決政治紛擾」，在國民黨相對不穩定的時候，屆時如果沒有將投票率衝高，就怕國民黨將內部壓力外部化，擾亂掉高雄好不容易誕生的新政府。

趙天麟說，民進黨在選戰中想要訴求的是，給新市長兩年的時間衝刺，以完成原先市長任期四年的目標，因此需要一定的投票基礎，也向民眾證明「票絕對不會白投」。

趙天麟表示，目前沒有設定票數的門檻，一切按照既有的選戰節奏進行，「這種行程到結束都不會改變」，因為民眾對補選關注比較低，民進黨一定會拚到最後，也因此才會在最後安排蔡英文、蘇貞昌前來「替選情點火」。

趙天麟也說明，在選前一週的超級星期週末，競選總部都會有準備相關活動，包括親子活動、造勢、直播、掃街等，都會全力衝刺，讓大家都可以在百年難得一見的戰役參與，蔡英文也將親自出席投票前夕的選前之夜。