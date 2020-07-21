7/25竹北新月沙灘海洋音樂嘉年華　畢書盡、八三夭超強卡司嗨翻整場

▲《2020竹北新月沙灘海洋音樂嘉年華》在25、26日舉行，並邀請到超強的卡司陣容。（圖／翻攝自藝遊竹北臉書）

實習記者蘇頌婷／綜合報導

暑假又有地方可以去了！近日，新竹縣政府宣布，將在25、26日舉行《2020竹北新月沙灘海洋音樂嘉年華》，邀請到畢書盡、徐佳瑩等多位大咖音樂人到場表演，除此之外，現場還有各種體驗活動。今年活動邁入第9年，特別增加「鐵馬遊程-相揪竹北卡打車」，讓民眾沿著豆仔埔踏著卡丁車，感受竹北在地獨有景色。

此外，今年的嘉年華還邀請到超強的表演陣容，有人氣嘻哈樂團丘與樂、臺語金曲歌后李愛綺、抒情王子畢書盡、臺語歌王江志豐、唱作精靈徐佳瑩，以及搖滾天團八三夭等。他們將在7月25日晚上輪番上台表演，火力全開，High翻整夜。

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活動除了超強的卡司陣容外，現場還有各種體驗活動，不僅保留以往的熱門項目，還新增不同項目，包括「沙板.風帆車體驗」、「人體泡泡足球」、「新月沙畫DIY」及「新月玩GAME」等五項活動。其中，「新月玩GAME」結合新科技，透過電子發票號碼，用手機APP回答新月沙灘活動問題，就有機會獲得遊戲獎勵，讓這個嘉年華不管是大朋友還是小朋友，都可以一起來同歡。

新月沙灘周邊道路當天將進行交通管制，下午3點到晚上10點30分，市區接駁車約10到15分鐘一班車，行駛路線為竹北家樂福前停車場、光明一路舊夜市停車場、竹北火車站（新泰路側）、竹北市公所、會場接駁總站。活動場地內更設有老弱婦孺及行動不便者電動車接送服務，其他相關資訊可上活動官網查詢。