台東最美星空+台北愛樂　八仙洞前撼動千人之心

▲台東最美星空攜台北愛樂，八仙洞前撼動千人之心 。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

記者楊漢聲／台東報導

「2020年台東最美星空音樂會」第3場在象徵台灣人文歷史原跡的長濱鄉八仙洞舉辦圓滿落幕；隨著暑假的來臨和振興三倍券的正式上路，吸引上千名遊客前來參與，民眾也在星光熠熠的夜晚裡陶醉在Amis旮亙樂團的原音歌聲及台北愛樂交響樂團的優美旋律中，找回最純樸寧靜的初心。

長濱鄉著名景點八仙洞日前盛大舉辦第3場音樂會，由極具文化傳承意味的Amis旮亙樂團及國際級表演團隊台北愛樂交響樂團，攜手讓樂章裡的音符漫步在空中映襯著繁星點點的夜晚。來自高雄的陳先生表示，去年他和當時還是女朋友的老婆也是來長濱鄉參加最美星空音樂會，2人手牽手躺在金剛大道上看著星星，製造永生難忘的回憶；所以今年一得知活動訊息，夫妻倆就立刻規劃行程、重溫當時的甜蜜滋味。

今年的暑假雖然受到新冠肺炎影響而延後，卻剛好搭上年度2大盛事)盛大開幕、今年邁入10周年的「台灣國際熱氣球嘉年華」，以及連辦3年創下口碑的「台東最美星空」系列活動，延續去年好評不斷的星空音樂會，今年邀請到眾多鍍「金」表演團體連番演出。

台東最美星空音樂會接著還有4個場次即將登場，7月24日東河鄉舊東河橋遊憩區、7月25日大武鄉尚武濱海公園、8月15日金峰鄉高灘地壘球場（嘉蘭壘球場），及壓軸場8月21日關山鎮關山親水公園，邀請金曲歌后以莉．高露、文化部「台灣品牌團隊」優人神鼓、國際級人聲樂團歐開合唱團、大提琴家張正傑等，在秘境打造「星」感受。相關活動資訊，可上Facebook「台東最美星空」查詢；IG搜尋「starrytaitung_」。



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