玉里天堂路「瘋」起來！青禾音樂埕送限量毛巾　著農裝通通有

▲穀道音樂會結合在地農村社區的創意體驗，使花蓮南區增添生命力。（圖／記者蕭可正翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

還記得去年夏天和家人、朋友在全台最美縣道上，看著一望無際水田中所長出的絕美舞台，吹著後山夏日晚風，同時陶醉在陳昇與新寶島康樂隊的深情歌聲及搭乘農村法拉利，徜徉於玉里天堂路等種種有趣又好玩的農村市集體驗嗎？第二屆193農青禾音樂埕又即將於8月1日下午3點及8月2日下午2點，在全台最美193縣道麻汝段外環道96.5公里-97.2公里路段，俗稱「玉里天堂路」隆重登場。

水土保持局花蓮分局局長陳淑媛，21日上午在開幕記者會上表示，今年193農青禾音樂埕以穀道遊樂場作為主題，把縱谷當作農村遊樂場，讓大人、小孩盡情在其中嬉戲，依序分為8/1下午3點及8/2下午2點的瘋路嘉年華及8/1下午5點至8點及8/2下午4點至7點的穀道音樂會。

▲瘋路嘉年華除了展售特色農產品、美食，還有縱谷挑夫王等趣味活動。



瘋路嘉年華將展售瑞穗鄉、玉里鎮及富里鄉等3鄉鎮的特色農產品、美食，及農村創意行走、大人躺馬路 小孩畫馬路、水田尋寶、縱谷挑夫王、稻香城堡、農村法拉利搭乘體驗等趣味活動，並提供193農居吧酒水等務。

▲只要身著農用袖套、頭戴斗笠即可收藏在地旅英藝術家-優席夫限量聯名毛巾。

而穀道音樂會則以縱谷山脈為背景，青禾水田為舞台的音樂饗宴，特別邀請音樂頑童-陳昇及新寶島樂隊、娃娃-魏如萱、金曲獎歌后桑梅絹、婁峻碩及在地青年樂團-Paliulius前來演出，迴盪在山谷之間的嘹亮音樂，盡情享受音樂、美食及在地啤酒，更將對土地的感激和喜悅，以溫暖的形式傳達二脈之間，結合在地農村社區的創意體驗，更使花蓮南區增添了一股生命力。



陳淑媛還透露，本次活動將再次與在地旅英知名藝術家-優席夫聯名推出限量聯名毛巾，只要身著農用袖套、頭戴斗笠即可收藏，今年讓我們繼續在最美 193縣道上「農青禾」一夏吧！

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