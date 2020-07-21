中和公寓9死縱火案　緬甸華僑判賠死者子女1166萬餘元

▲犯下中和出租公寓縱火害死9命的緬甸華僑李國輝。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市中和區2017年11月發生出租公寓縱火案件，奪走9條性命，震驚社會。檢警事後逮捕緬甸華僑李國輝，李男一二審、更一審均遭判處死刑。部分被害人家屬求償，其中一名被害人的未成年子女起訴，高等法院審理後，21日判決李國輝須賠償1166萬餘元。可上訴。

新北市中和區興南路一處出租公寓，2017年11月晚間遭人縱火，造成9死慘劇。檢警單位調查後，逮捕緬甸華僑李國輝（52歲）。李男自稱遭受友人在臉書群組中以「藍牙播放聲音」方式罷凌、嘲笑，而他為了逃避幻聽多次搬家，最後以每月2500元遷入胡姓友人在中和之租屋處。

但他又以聽到聲音為由，在2度警告出租處的蘇姓男子後，於2017年11月22日以寶特瓶盛裝的預藏汽油縱火報復，造成包括胡姓友人在內共9名房客慘死火窟，李男犯案後隨即變裝，但仍被檢警循線逮捕，並依殺人罪嫌提起公訴。法院審理時，李男多次宣稱：「對於那些因我而死的人，非常抱歉！我不怕死，法官怎麼判都可以！」一二審、更一審法院均將他判處死刑，目前上訴最高法院審理中。

而被害人陸續求償，本案乃某位死者的未成年子女所提出，2人因李國輝縱火燒死親人後，頓失依怙，請求扶養費與精神慰撫金，分別求償104萬7796元、121萬3246元及精神慰撫金各600萬元。高等法院審理後，認為家屬起訴請求有理由，全數判准，扣除已經領取的犯罪被害補償金各130萬元後，高院最後判決李男須賠償1166萬餘元。可上訴。

除本案外，李男縱火燒死台北市警局吳興派出所王姓員警、劉姓女子、黃姓男子，家屬也分別求償。其中法院判決員警父母獲准賠償526萬餘元、劉女家屬獲准495萬餘元、黃男家屬獲准69萬餘元，皆因李男未上訴而確定。但李男名下並無太多財產，這些家屬雖獲准賠償，但實際上可能無法取得金錢。

