　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

中和公寓9死縱火案　緬甸華僑判賠死者子女1166萬餘元

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼中和出租公寓縱火害死9命，李國輝出庭。（圖／記者吳銘峯攝）

▲犯下中和出租公寓縱火害死9命的緬甸華僑李國輝。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市中和區2017年11月發生出租公寓縱火案件，奪走9條性命，震驚社會。檢警事後逮捕緬甸華僑李國輝，李男一二審、更一審均遭判處死刑。部分被害人家屬求償，其中一名被害人的未成年子女起訴，高等法院審理後，21日判決李國輝須賠償1166萬餘元。可上訴。

新北市中和區興南路一處出租公寓，2017年11月晚間遭人縱火，造成9死慘劇。檢警單位調查後，逮捕緬甸華僑李國輝（52歲）。李男自稱遭受友人在臉書群組中以「藍牙播放聲音」方式罷凌、嘲笑，而他為了逃避幻聽多次搬家，最後以每月2500元遷入胡姓友人在中和之租屋處。

但他又以聽到聲音為由，在2度警告出租處的蘇姓男子後，於2017年11月22日以寶特瓶盛裝的預藏汽油縱火報復，造成包括胡姓友人在內共9名房客慘死火窟，李男犯案後隨即變裝，但仍被檢警循線逮捕，並依殺人罪嫌提起公訴。法院審理時，李男多次宣稱：「對於那些因我而死的人，非常抱歉！我不怕死，法官怎麼判都可以！」一二審、更一審法院均將他判處死刑，目前上訴最高法院審理中。

而被害人陸續求償，本案乃某位死者的未成年子女所提出，2人因李國輝縱火燒死親人後，頓失依怙，請求扶養費與精神慰撫金，分別求償104萬7796元、121萬3246元及精神慰撫金各600萬元。高等法院審理後，認為家屬起訴請求有理由，全數判准，扣除已經領取的犯罪被害補償金各130萬元後，高院最後判決李男須賠償1166萬餘元。可上訴。

除本案外，李男縱火燒死台北市警局吳興派出所王姓員警、劉姓女子、黃姓男子，家屬也分別求償。其中法院判決員警父母獲准賠償526萬餘元、劉女家屬獲准495萬餘元、黃男家屬獲准69萬餘元，皆因李男未上訴而確定。但李男名下並無太多財產，這些家屬雖獲准賠償，但實際上可能無法取得金錢。
 

ET快訊
快訊／彰濱半導體化學實驗室「測試笑氣」爆炸！2人輕重傷
白T男走廊「後仰跳投」下秒摔出欄杆墜樓　超駭人影片曝光
500萬雪佛蘭車主身分曝！山路遭撞左側全刮爛..修車費賠慘了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

被斷腳筋回身空手接刀飛奔逃命　疑地盤糾紛遇堵…兇嫌堅稱為討賭債8萬元

快訊／台南恐怖下水道！水資源中心2人作業失聯　送醫搶救不治身亡

快訊／彰濱實驗室「測試笑氣」引發爆炸！2人輕重傷　槽體碎裂警戒中

中和公寓9死縱火案　緬甸華僑判賠死者子女1166萬餘元

桃園捕蜂員遭「黃腰虎頭蜂」螫咬休克　搶救恢復心跳送加護觀察

錢櫃大火他批官員安檢敷衍　建築安檢全聯會理事長涉貪百萬元遭搜索

貢寮卯澳灣「海底彈藥庫」驚人數量曝！疑二戰日本軍艦被擊沉所留

誰說只有男生可以！可愛的她「開大貨車帥氣排檔」　影片釣出超多「女漢子」

精通六國語言　越南新住民柯鈺琴獲移民署培力計畫尋根

結婚第7年…醫師租屋偷情護理長！傳訊狂撩：摸屁屁　正宮見情慾日記心碎

威力彩狂飆20.8億！　摩羯座最有機會成為「億萬富豪」

工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景

全台唯一機車遮陽棚在高雄！20萬價輸樹蔭...騎士：太陽會跑

楊冪捍衛公司「撂狠話」秒KO沈騰！　甜唱《Mojito》遭何炅淘汰傻眼惹

陷阱題！給老公發「???」會怎麼回？　郎朗秒回吉娜「超甜語音」閃瞎全場

鄭元暢見許瑋甯「烘蛋全焦」笑翻！　評價好友牌烤肉…「叫外賣」ＸＤ

衣服遭Staff吐槽像「垃圾袋、拖把」　Lulu爆氣：你們不懂！

KID帶百萬相機下潛13米　蘭嶼祕境公開...超級美!!!

邱宇辰吹麵粉超快完勝KID！！　「成績8比0」吳宗憲：毛弟你太屌

「漸凍人」深夜搭公車慘遭丟包！電動輪椅僅剩一格電他路邊崩潰

被斷腳筋回身空手接刀飛奔逃命　疑地盤糾紛遇堵…兇嫌堅稱為討賭債8萬元

快訊／台南恐怖下水道！水資源中心2人作業失聯　送醫搶救不治身亡

快訊／彰濱實驗室「測試笑氣」引發爆炸！2人輕重傷　槽體碎裂警戒中

中和公寓9死縱火案　緬甸華僑判賠死者子女1166萬餘元

桃園捕蜂員遭「黃腰虎頭蜂」螫咬休克　搶救恢復心跳送加護觀察

錢櫃大火他批官員安檢敷衍　建築安檢全聯會理事長涉貪百萬元遭搜索

貢寮卯澳灣「海底彈藥庫」驚人數量曝！疑二戰日本軍艦被擊沉所留

誰說只有男生可以！可愛的她「開大貨車帥氣排檔」　影片釣出超多「女漢子」

精通六國語言　越南新住民柯鈺琴獲移民署培力計畫尋根

結婚第7年…醫師租屋偷情護理長！傳訊狂撩：摸屁屁　正宮見情慾日記心碎

被斷腳筋回身空手接刀飛奔逃命　疑地盤糾紛遇堵…兇嫌堅稱為討賭債8萬元

中職／王維中薪水超越郭泓志　吳德威：不證實但已開合約

快訊／台南恐怖下水道！水資源中心2人作業失聯　送醫搶救不治身亡

店家改4次遊戲規則只因「太會敲」　他當場理論：做生意哪有在唬爛的

報復性出遊注意「恙蟲病流行中」近4週增60例集中花東、離島

快訊／彰濱實驗室「測試笑氣」引發爆炸！2人輕重傷　槽體碎裂警戒中

爸上班前「襪子放頭頂」祈福：讓我好狗運　網笑翻：忘記繞3圈

中和公寓9死縱火案　緬甸華僑判賠死者子女1166萬餘元

動滋券之亂已過！開放第2天　超過百萬民眾登記成功

改變蔬果579注重原則！營養師授新潮「彩虹飲食法」　腸道菌生成有效控管食慾

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

社會熱門新聞

老公准許解放「別跟我爸就好」！人妻3縣市玩翻

即／蔡阿嘎遭鐵鎚攻擊　3打手遭起訴

即／撿屍判刑確定　胡睿兒現身報到入監

初次諮詢就激戰！律師搞大人妻肚遭停職半年

外送員買雞排遭打　討54萬只判賠1萬

即／台中大里轎車失控8連撞　1騎士遭壓車底搶救中

新竹牛郎拒陪睡！55歲貴婦「直接叼住」他崩潰

青峰被恩師告　現身北院開庭

學妹戀上前男友...女警惡整「私德敗壞」！她含冤調職

跑山遇頭獎「刮中雪佛蘭超跑」　騎士恐賠到脫褲

蚵仔煎一日狂賣400份　廚師黑背景揭穿

辣妹「隔著內褲」撫摸　58分鐘錄音檔曝光

菜市場巨獸級雨遮從天降　美甲店慘遭埋

新北女一年洗一次澡　夫忍13年求離婚

更多熱門

相關新聞

回郵索書看李永然律師教你護勞權

回郵索書看李永然律師教你護勞權

疫情影響，公司倒閉、員工遭資遣等勞資爭議事件時有所聞，勞資官司更經常躍上新聞版面。攸關勞資爭議的《勞動事件法》，民眾卻對此一知半解，李永然律師率領團隊共同執筆，編印成《勞動事件處理實務法律手冊》，歡迎回郵索取，保障自己的權利。

毒蟲為150房租殺房東　無期徒刑定讞

毒蟲為150房租殺房東　無期徒刑定讞

PO文稱陳菊貪污　女韓粉改判賠10萬

PO文稱陳菊貪污　女韓粉改判賠10萬

菜市場巨獸級雨遮從天降　美甲店慘遭埋

菜市場巨獸級雨遮從天降　美甲店慘遭埋

劉彥君／零元買房恐讓你住進牢房

劉彥君／零元買房恐讓你住進牢房

關鍵字：

法律人權中和縱火出租公寓李國輝被害人死刑更審高等法院

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／210萬藝FUN券中獎名單出爐

老公准許解放「別跟我爸就好」！人妻3縣市玩翻

人權觀察：日體育界虐待兒童盛行

篠崎泫認了錄《玩很大》不敢穿這樣！

同事掉進「麵筋原料罐」中！　6人絕望死亡

上原亞衣痛揭「百人斬感謝祭」血汗拍片內幕！

「變頻冷氣買大一級」吹才涼？他：錯誤觀念

安心亞8年前「秘婚對象」曝光：他對我超好

即／蔡阿嘎遭鐵鎚攻擊　3打手遭起訴

中油頭獎20萬加油金得主出爐！快找出六月份發票對對看

富家女露乳獻祭！淫魔創邪教　性剝削女教徒30年

即／撿屍判刑確定　胡睿兒現身報到入監

初次諮詢就激戰！律師搞大人妻肚遭停職半年

威力彩3注中貳獎！還是能「抱走1172萬元」

家長會長帶頭霸凌　畢典致詞「公審」自閉男童

更多

最夯影音

更多
威力彩狂飆20.8億！　摩羯座最有機會成為「億萬富豪」

威力彩狂飆20.8億！　摩羯座最有機會成為「億萬富豪」
工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景

工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景

全台唯一機車遮陽棚在高雄！20萬價輸樹蔭...騎士：太陽會跑

全台唯一機車遮陽棚在高雄！20萬價輸樹蔭...騎士：太陽會跑

楊冪捍衛公司「撂狠話」秒KO沈騰！　甜唱《Mojito》遭何炅淘汰傻眼惹

楊冪捍衛公司「撂狠話」秒KO沈騰！　甜唱《Mojito》遭何炅淘汰傻眼惹

陷阱題！給老公發「???」會怎麼回？　郎朗秒回吉娜「超甜語音」閃瞎全場

陷阱題！給老公發「???」會怎麼回？　郎朗秒回吉娜「超甜語音」閃瞎全場

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面