「整把刀都插入胸口」辯不小心！還恐嚇家屬判無期定讞

▲為150元房租殺害房東的游洛興，遭判無期徒刑定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市男子游洛興，因積欠房東150元房租遭鎖門，與房東口角後，持水果刀殺害房東。一審將他判處無期徒刑，案件上訴二審時，游男竟寄信恐嚇家屬，毫無悔意，審判長更當庭訓斥「整把刀都插入胸口」竟還辯稱不小心，維持無期徒刑。全案再上訴第三審，最高法院21日駁回上訴定讞。

判決指出，有毒品前科、打零工維生的游男，原本以每個月9000元向郭姓房東承租新北市永和區竹林路某公寓地下室的套房，但因收入不穩，改以日租300元方式交租，但仍不穩定交租。案發於2018年9月16日下午，游男返回套房發現房門被鎖，找上房東。

房東要求游男先交半天房租150元，但游男堅持過完整天再交300元，2人爆發口角，游男憤而離去，購買一把水果刀後返回房東處，叫出房東後，持刀刺入房東胸口，房東雖逃出求救，但仍因失血過多而死。游男隨即逃逸，並將兇刀藏到土城某土地公廟內，以為可以「消業障」。檢警逮捕游男，游男坦承行兇，檢方依照「殺人罪」提起公訴。

一審法院將游男判處無期徒刑，但案件上訴二審時，游男竟翻供，辯稱是不小心殺害房東。二審於4月間宣判，高院駁回上訴，維持一審的無期徒刑。高院審判長王復生當庭訓斥，「你整把刀都插入胸口了，還說自己不小心。」足見游男具有殺人故意；另外王復生也提到，案件審理中游男還寄信恐嚇死者家屬，合議庭也認定他犯後態度不佳，因此維持無期徒刑。

全案再上訴第三審，最高法院認為二審認事用法並無違誤，21日駁回上訴，游男無期徒刑定讞。