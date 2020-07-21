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女韓粉臉書PO文指陳菊貪污500億　改判賠10萬及臉書道歉

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▲女韓粉嗆女學生 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲女韓粉臉書轉PO文說陳菊貪污500億，二審仍判她須賠償、道歉。（圖／記者洪靖宜攝）

記者吳銘峯／台北報導

女韓粉楊玉如，日前在臉書上PO文指新任監察院長陳菊涉嫌貪污500億元，遭陳菊提出民刑事訴訟。刑事部分一審判決楊女拘役50日，目前上訴審審理中。至於民事部分，陳菊求償100萬元並登報道歉，一審判楊女須賠償25萬並在臉書上道歉，案經上訴，高等法院二審21日改判楊女須賠10萬及臉書道歉。10萬元部分先行確定，臉書道歉部分因楊女曾撤回上訴，高院裁定駁回，此部分仍可抗告。

楊女去年7月在高雄某家煎餅店痛罵女學生「去死」，遭媒體報導後，引發關注。而她在隔月初，就在自己的臉書上PO文「…陳水扁被關以後，沒有資金來源競選，全都是靠新潮流和陳菊在高雄貪污和挪用公款去競選，陳菊在高雄貪污至少500億...蔡英文競選經費5億元是陳菊新潮流提供，在每個大學培養組織學生每年花5000萬…。還有新聞界和名嘴新潮流每年花2 億培養自己人，立委競選每個人都得到800 萬競選經費，議員每人得300萬經費，都是陳菊貪污所得」之貼文。

陳菊提出民刑事訴訟，刑事部分，楊女一審遭判拘役50日，得易科罰金，目前上訴二審審理中；另外民事部分，陳菊求償100萬元精神慰撫金並登報道歉。

一審法院審理時，楊女拒絕賠償。她認為自己當時與女兒在歐洲遊學，在臉書上看到有人轉載這篇文章，而她身為高雄市民，高雄市長期為民進黨執政在許多行政上面有許多瑕疵，她難道沒有質疑的資格嗎？所以她當時看到文章是相信的，因此轉PO。但女兒要求刪文後，她就刪除文章。而且當時文章並非公開貼文，也無人按讚或留言，她只是一時糊塗，請陳菊大人有大量，原諒她。

一審判決楊女須賠償25萬元，並在臉書上道歉。案經上訴，高院二審於21日宣判，高院仍認定楊女侵害陳菊名譽，必須賠償；但審酌楊女精神狀況、財力，以及無證據證明她臉書PO文超過1天，高院酌減賠償金為10萬元。至於臉書道歉部分，由於楊女上訴二審期間曾主動撤回上訴，高院裁定駁回此部分，故於本次宣判後，楊女仍可針對臉書道歉部分提出抗告。

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