　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

【黃寶慧】慧眼看天下／國安法後續餘波盪漾　美英聯手制裁大陸！？　聶建中：效果可能相當有限

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

新聞節目中心／綜合報導

港版國安法已經正式上路近一個月，西方國家的制裁也紛紛出爐。美國總統川普就在14日號署了《香港自治法》及一項行政命令，表示會對支持香港國安法的大陸官員和公司實施制裁，並且取消香港所有優惠待遇，不過大陸的反應是相關議案只是「一張廢紙」；而根據《彭博社》報導，川普不會對香港行政首長林鄭月娥等高官進行制裁，因為他不想再進一步加深與北京間的緊繃關係。究竟美方簽署的香港自治法，對中國大陸最重要的影響會是甚麼？淡江大學財金系教授聶建中在《慧眼看天下》節目中就表示，中國大陸會選在這時候強推國安法，就代表他們對美國將實施的制裁力度已經有所準備，因此這些動作所收到的效果，都會相當有限。

而和大陸關係相當不錯的英國，也在近期態度大反轉，從年初所承諾的「允許華為有限度參與英國的5G建設」，到14號針對華為所宣布的兩階段禁令，首先是從今年底開始，英國運營商從華為購買任何5G設備都將是非法的，另外也要求到2027年前，必須將華為設備完全從英國的5G網路中移除。亞太防務雜誌編輯鄭繼文在《慧眼看天下》節目中分析，英美做為五眼聯盟中關係最密切的兩國，外界普遍都認為英國遲早會政策轉向，改為配合美國，而英國這個決定會不會連帶影響到其他歐洲國家？也是非常需要觀察的後續。

另外根據英國YouGov民調中心的最新民調，有42%的德國人認為在50年內，中國將變得更為強大；而僅14%的民眾認為是美國。聶建中認為，知名經濟學家吉姆羅傑斯說中國大陸將在21世紀中，成為全球最強大的國家，而這也是美國一直想要打壓大陸的原因；鄭繼文則表示，如果大陸經濟持續上漲，那將有機會在軍事方面趕上美國，甚至還會在局部項目上超越他們，但若要全面領先，可能會比較困難一點。

更多精彩內容，請上Youtube搜尋『慧眼看天下』：川普表態「南海不是北京的海上帝國」 八月中美恐爆軍事摩擦！？白宮擬禁9200萬中共黨員入境 英國翻臉跟進封殺華為 4成2德國人認陸將取代美成世界霸主

《熱門影音推薦》

中印對峙兩軍實控線後撤 誰先讓步!? 挑戰北京!? 川普訪台灣真敢?真能? 反港區國安法 川普「核爆手段」動聯繫匯率!?

中美香港戰役 川普輸定了!? 實控線衝突延伸 中印恐爆海戰!? 衛星曝邊境巨型地圖 示主權寸土不讓!? 挑戰北京?環太軍演邀台參加!?

中印爆嚴重死亡肉搏 衛星曝大軍集結 解放軍不公佈死傷隱情!? 川普遭爆求習近平助連任!? 美中夏威夷閉門會談 7小時冷如冰!?

▼更多內容，加入ET臉書粉專、Youtube頻道訂閱，也可以看得到《慧眼看天下》節目喔！

▼更多內容，加入ET臉書粉專、Youtube頻道訂閱，也可以看得到《慧眼看天下》節目喔！

▼▼加入臉書粉絲頁訂閱直播通知也可以看得到喔！

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢、經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出國際視野節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要新聞解讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢；同時也邀請重量級學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心資深團隊製作—《慧眼看天下》台灣時間每周六晚間9點至10點，在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP、ETtoday新聞雲Youtube頻道線上同步播出，敬請鎖定。

ET快訊
台灣赴曼谷班機又傳有9人發燒！指揮中心回應了
夫妻為三倍券翻臉！他要買微波爐竟載3歲女兒離家失蹤
威力彩連槓46次飆25億！「偏財運最旺」4星座曝光
驚悚影片曝！台中小客車左轉猛撞騎士噴飛3m　碎片炸裂連8撞
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

北極熊80年內面臨滅絕！冰層減少難覓食...體重下降削弱生存

菲律賓解封疫情反撲「確診增4倍」！　杜特蒂警告：不戴口罩全逮捕

4歲女童拿電線卻誤抓「劇毒眼鏡蛇」　媽目睹驚險畫面嚇壞！

北韓1千萬人餓到發慌！金正恩建議「吃烏龜」減肥治百病：40天減10公斤

【黃寶慧】慧眼看天下／國安法後續餘波盪漾　美英聯手制裁大陸！？　聶建中：效果可能相當有限

死神二度敲門！汽車突然起火爆炸...女大生順利下車　摸黑求救卻墜橋摔死

土黃色膠帶裹全屍！　印尼記者拍攝染疫亡者照：最心碎的作品

為愛犬討公道！23歲護理師反遭拖行800m亡　輿論譁然引爆政治筆戰

陸企在南海建島　美點名制裁「中海油」與「中交建」

耗時90hrs談判　歐盟達成25兆「後疫情復甦經濟方案」

威力彩狂飆20.8億！　摩羯座最有機會成為「億萬富豪」

工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景

全台唯一機車遮陽棚在高雄！20萬價輸樹蔭...騎士：太陽會跑

楊冪捍衛公司「撂狠話」秒KO沈騰！　甜唱《Mojito》遭何炅淘汰傻眼惹

陷阱題！給老公發「???」會怎麼回？　郎朗秒回吉娜「超甜語音」閃瞎全場

鄭元暢見許瑋甯「烘蛋全焦」笑翻！　評價好友牌烤肉…「叫外賣」ＸＤ

衣服遭Staff吐槽像「垃圾袋、拖把」　Lulu爆氣：你們不懂！

KID帶百萬相機下潛13米　蘭嶼祕境公開...超級美!!!

邱宇辰吹麵粉超快完勝KID！！　「成績8比0」吳宗憲：毛弟你太屌

「漸凍人」深夜搭公車慘遭丟包！電動輪椅僅剩一格電他路邊崩潰

北極熊80年內面臨滅絕！冰層減少難覓食...體重下降削弱生存

菲律賓解封疫情反撲「確診增4倍」！　杜特蒂警告：不戴口罩全逮捕

4歲女童拿電線卻誤抓「劇毒眼鏡蛇」　媽目睹驚險畫面嚇壞！

北韓1千萬人餓到發慌！金正恩建議「吃烏龜」減肥治百病：40天減10公斤

【黃寶慧】慧眼看天下／國安法後續餘波盪漾　美英聯手制裁大陸！？　聶建中：效果可能相當有限

死神二度敲門！汽車突然起火爆炸...女大生順利下車　摸黑求救卻墜橋摔死

土黃色膠帶裹全屍！　印尼記者拍攝染疫亡者照：最心碎的作品

為愛犬討公道！23歲護理師反遭拖行800m亡　輿論譁然引爆政治筆戰

陸企在南海建島　美點名制裁「中海油」與「中交建」

耗時90hrs談判　歐盟達成25兆「後疫情復甦經濟方案」

王文洋子控密友多次盜用臉書…學長稱「為他爭取自由」嘆：了解人性黑暗

「願意跟你發生關係！」　神秘「蓓蓓」誘惑男大生進超商⋯真相崩潰

緯創攜手微軟成立「創新產品辦公室」！2年內砸5000萬元　培育AI人才助台灣產業

值勤14小時累倒！　汪撒嬌狂盧「只要爸帶散步」...他邊碎念邊拿牽繩

蘇貞昌回應蘇震清「外交部密件」案：沒有的話不該冤枉人家

裘德入圍金曲歌王「神祕個資曝光」！　國中唱歌竟被嫌難聽

千萬外國客沒了！北市府「祭妙招」吸國旅客　再辦觀光論壇拼轉型

國人旅遊屬性難改⋯林佳龍喊「分流」也沒用！學者籲：地方政府要加碼吸客

暑假出遊注意！高美溼地假日交通管制禁行汽機車　高鐵搭公車可直達八仙山

雪佛蘭C7山路彎道遭撞毀容　買不到半年估修50萬！車主身分曝

新北女進店秒蹲下！開始「放尿」　笑意止不住..滿地液體店家崩潰

國際熱門新聞

人權觀察：日體育界虐待兒童盛行

富家女露乳獻祭！淫魔創邪教　性剝削女教徒30年

翁「垂頭癱死博愛座」乘客伴屍數小時

戴套上陣老婆還是懷孕！他衝浴室驚見「滿滿貓抓痕」

短褲妹爬山遇「熊抱」嚇傻！大腿險被咬

即／英國宣布：即起中止引渡香港

《半澤直樹2》首集創高收視率　螢幕出現台灣字眼

「谷歌更新」先別點！小心個資外洩

性愛學家「全裸」死床上　一旁詭放名牌包、連身裙

即／「2500萬人染疫」...伊朗衛生部急回應

新郎喝爛醉！新娘仍「1夜激戰3次」叫整晚

牛津疫苗免疫反應　9月生產百萬劑

「7屍橫躺巴拿馬湖畔」警調查過程發毛

21歲妹咬球球當狗　月收百萬！

更多熱門

相關新聞

美國真的有立場去指摘中國大陸嗎?中國大陸九段線的南海主權主張，有甚麼問題嗎? 亞太防務雜誌總編輯鄭繼文在《慧眼看天下》節目中分析，美國的立場很明確，雖然美國本身不是南海域內國家，但是美國的盟友，有許多位在南海，因此美國的強勢介入，有挑撥的意味。若南海地區平安無事，美國並沒有參與該地區事務的施力點，美國其實希望南海存在紛爭，這樣才有拉攏的對象，例如菲律賓、越南、馬來西亞等國家，來共同對中國施壓。

關鍵字：

黃寶慧慧眼看天下聶建中鄭繼文

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／210萬藝FUN券中獎名單出爐

老公准許解放「別跟我爸就好」！人妻3縣市玩翻

人權觀察：日體育界虐待兒童盛行

篠崎泫認了錄《玩很大》不敢穿這樣！

同事掉進「麵筋原料罐」中！　6人絕望死亡

上原亞衣痛揭「百人斬感謝祭」血汗拍片內幕！

「變頻冷氣買大一級」吹才涼？他：錯誤觀念

安心亞8年前「秘婚對象」曝光：他對我超好

即／蔡阿嘎遭鐵鎚攻擊　3打手遭起訴

威力彩3注中貳獎！還是能「抱走1172萬元」

富家女露乳獻祭！淫魔創邪教　性剝削女教徒30年

中油頭獎20萬加油金得主出爐！快找出六月份發票對對看

即／撿屍判刑確定　胡睿兒現身報到入監

家長會長帶頭霸凌　畢典致詞「公審」自閉男童

初次諮詢就激戰！律師搞大人妻肚遭停職半年

更多

最夯影音

更多
威力彩狂飆20.8億！　摩羯座最有機會成為「億萬富豪」

威力彩狂飆20.8億！　摩羯座最有機會成為「億萬富豪」
工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景

工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景

全台唯一機車遮陽棚在高雄！20萬價輸樹蔭...騎士：太陽會跑

全台唯一機車遮陽棚在高雄！20萬價輸樹蔭...騎士：太陽會跑

楊冪捍衛公司「撂狠話」秒KO沈騰！　甜唱《Mojito》遭何炅淘汰傻眼惹

楊冪捍衛公司「撂狠話」秒KO沈騰！　甜唱《Mojito》遭何炅淘汰傻眼惹

陷阱題！給老公發「???」會怎麼回？　郎朗秒回吉娜「超甜語音」閃瞎全場

陷阱題！給老公發「???」會怎麼回？　郎朗秒回吉娜「超甜語音」閃瞎全場

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面