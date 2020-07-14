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【黃寶慧】慧眼看天下／港版國安法上路 美媒發聲要川普訪台！？　吳子嘉：可能性低但不排除打「台灣牌」

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新聞節目中心／綜合報導

港版國安法在6月30號生效，引發西方多國對中國大陸祭出反制措施，其中帶頭反對的美國除了取消香港的特殊待遇，還一度傳出要削弱港幣的聯繫匯率。而美國在7月9日就四名大陸官員涉及新疆人權進行制裁，其中政治局委員陳全國赫然在列，這是川普政府首次把制裁級別提高至中共政治局委員，根據外媒分析指出，美國制裁陳全國等四名涉疆官員只是發出一個信號，下一步可能面臨美國制裁的就是涉港官員，包括香港特區官員以及北京派駐香港的官員，以及北京主管香港事務的最高級別的官員。

美中關係因為港區國安法的通過又再度陷入新低點。根據《今日美國》（USA Today）〉5日刊登的文章《為向中國傳送訊息，總統川普應該訪問台灣》指出，表示在港版國安法生效後，美國總統川普應該捍衛台灣這個自由民主燈塔，現在正是時候訪問台灣。事實上，從1960年以來，沒有現任的美國總統訪問過台灣，川普真的有可能訪問台灣嗎？美麗島電子報董事長吳子嘉在《慧眼看天下》節目中就表示，川普訪問台灣的可能性不高，不過更有可能的方式是利用《台灣旅行法》邀請總統蔡英文赴美訪問。為了持續向中國大陸施壓來拉抬落後的選情，川普很有可能打出台灣牌。

而為了展現美國在太平洋的軍事存在、持續向中國大陸釋放訊號，美軍在7月4日國慶日當天，開始近年來在南海規模最大的戰備巡弋行動，出動了雙航母--尼米茲號和雷根號，展開上百架次的軍機起降演訓。中國大陸解放軍則是在7月1日到5日在西沙群島海域進行演習，大陸國產的航空母艦遼寧艦也有參與，這是美中雙方的主力戰鬥群第一次近距離接觸，較勁意味濃厚。中國大陸則透過官媒《環球時報》，在7月4日的報導中警告美軍，說南海完全在解放軍的掌控之中，還說對於美國航母，中國有著“眾多反艦武器的選擇”，其中就包括東風-21D和東風-26反艦彈道導彈，還公佈了第一艘國產航母山東號上殲-15戰機起降訓練照片，搶先在8月的軍演之前，先向美國示威。軍情與航空網站主編施孝瑋在《慧眼看天下》節目中分析，近年來解放軍的軍力大幅增強，美國將航空母艦開進南海，恐怕不能再像以前一樣從容，需要提高警戒心。

這一次美國海、空雙管齊下，除了派出雙航母開進南海，7月8日還派出EP-3電子偵察機，24小時內對中國大陸廣東沿海3度進行抵進偵查，距離不到一百公里，步步緊逼，挑戰中國大陸主權，施孝瑋表示抵近偵查並不是美國的新手段，重點要放在EP-3所扮演的角色。它可以說是空中精密的監聽站，能破解無線電密碼，上面還載有多名熟知中國各地方言與腔調的語言專家，來掌握中國大陸的防空系統運作和後方的軍事調動，從細節中分析中國大陸的策略，蒐集有利於美國的情報。

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關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢、經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出國際視野節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要新聞解讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢；同時也邀請重量級學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心資深團隊製作—《慧眼看天下》台灣時間每周六晚間9點至10點，在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP、ETtoday新聞雲Youtube頻道線上同步播出，敬請鎖定。

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