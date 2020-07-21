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正妹「嬌」鋒！陳其邁找來主播版「夏于喬」打空戰　黃彩玲嬌喊：高雄好熱～

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記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

高雄市長補選進入最後關鍵時刻，為了搶攻年輕票，藍綠兩邊同時都打出美女牌，民進黨高雄市長候選人陳其邁，向立委蘇巧慧借將，找來曾任三立電視、壹電視記者、主播，後來又轉戰網路媒體，製作並主持網路節目，對於新媒體相當有經驗的黃彩玲，由於黃彩玲外型亮眼，又神似藝人「夏于喬」，成為團隊中超級吸睛「嬌」點。

▲▼陳其邁直播團隊_前主播黃彩玲 。（圖／記者洪正達攝）
▲前主播黃彩玲加入陳其邁團隊負責影音小組。（圖／記者洪正達攝）

▲▼陳其邁直播團隊_前主播黃彩玲 。（圖／記者洪正達攝）

▲黃彩玲得跟在陳其邁旁邊直播還得與網友互動。（圖／記者洪正達攝）

民進黨市長補選候選人陳其邁，跑行程「緊緊緊」，不過仔細觀察，他身旁除了幕僚、隨行攝影，還有位亮眼正妹，穿梭在市場內，拿著麥克風，跟在陳其邁身邊，不僅要與候選人互動，手上一台手機還要緊盯網友提問，即時回答，她就是陳其邁向立委蘇巧慧借將幫忙打空戰的黃彩玲。

黃彩玲過去曾任三立電視、壹電視記者、主播，後來又轉戰網路媒體，製作並主持網路節目，對於新媒體有相當程度的實戰經驗；在被蘇巧慧挖角之後，除了協助媒體公關事務，也參與蘇巧慧網路節目「巧之味」的製作。不過，黃彩玲在蘇巧慧辦公室沒有多久，陳其邁陣營就向蘇巧慧借將，由於黃彩玲外型亮眼，水汪汪大眼搭配俏麗短髮，頗像藝人「夏于喬」，在人群中頗引人注目。

▲▼陳其邁直播團隊_前主播黃彩玲 。（圖／記者洪正達攝）

▲黃彩玲身高158公分，外型頗似夏于喬。（圖／記者洪正達攝）

黃巧玲負責的是候選人的影音跟直播工作，每天就是跟著陳其邁行程，將所到之處拍成影片，並且透過影像向民眾說明對這個區未來的想法，以及將來會推出什麼政策，甚至直播方式，讓民眾更了解陳其邁，除了市場掃街會直播，還有書房直播以及將來會推出的政策類直播。

加入團隊後，黃彩玲對於陳其邁觀察也格外深入，她說：「我以前當記者的時候在立法院就訪問過陳其邁，當時我覺得他是一個很犀利，腦筋動很快，又非常嚴肅的人，但加入團隊後，我發現他沒有改變，但這樣的他大部分都是出現在講政策的時候。」，對於陳其邁「暖男」形象，黃彩玲說，其實那個暖男確實存在，只是暖之中帶有一點調皮，暖中帶皮，她比如：「我們去掃市場的時候，他看到小朋友就會戳人家的腳底板，或者是看到阿嬤就會去過幫她按個摩」，因此覺得陳其邁很真實又很親民。

▲▼陳其邁直播團隊_前主播黃彩玲 。（圖／記者洪正達攝）

▲拿著麥克風連線與網友互動，就是黃彩玲的主要工作。（圖／記者洪正達攝）

對於所想企劃陳其邁都能接受嗎，黃彩玲透露，其實陳其邁都會擔心跟大家有代溝，但對於不同想法又很能接受，雖然有時會很擔心表現不好，但幕僚都會告訴他只要做自己就好，黃彩玲說：「他一開始都會有點怕怕的，怕說自己會不夠了解年輕人，但是我越跟他相處就發現他蠻懂年輕人想法。」

至於來到高雄打選戰，對於港都有哪些想法，黃彩玲也大喊：「高雄好熱，真是嚇死我的熱！」，她也坦言這是第一次以幕僚的身份參與選戰，覺得自己很幸運，但也有很多地方要繼續學習，除了候選人非常努力認真，也希望幕僚能從旁邊協助，希望可以贏得這場光榮之戰。

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