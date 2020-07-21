　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

為愛犬討公道！23歲護理師反遭拖行800m亡　輿論譁然引爆政治筆戰

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼黃金獵犬,狗,汪星人,寵物,狗狗臨終（圖／Pixabay）

▲愛犬遭一輛疾行客車輾過，女子隨即與車上3人爆發口角，沒想到駕駛竟開車衝撞她。（圖／路透）

文／中央社

法國昨日清晨發生一起駭人聽聞的社會案件，23歲女子因愛犬遭撞而與駕駛理論，竟被車輛蓄意撞倒並拖行800公尺慘死。由於嫌犯疑似有移民背景，意外爆發左右派政治人物的網路筆戰。

法國里昂（Lyon）一名23歲的女護理師多尼爾（Axelle Dorier）19號清晨4時帶愛犬出門散步。路上愛犬遭一輛疾行客車輾過，女子隨即與車上3人爆發口角。

未料就在女子準備打電話報警時，駕駛竟開車衝撞女子，並將受害者拖行800公尺後逃逸，救護車抵達時這名女子已失去生命跡象。

案發兩小時後，3名疑似具有移民背景的嫌犯向警局自首並遭到羈押。由於僅有少數媒體報導此案件，因此引起法國網友輿論沸騰，想透過社群媒體的力量為女子討公道。

許多政治人物紛紛在推特發起#OnVeutLesNoms（#我們要名字）的標籤聲援活動。標籤隨即登上法國熱門關鍵字第一名，今晚已達近5萬筆發文。

然而，因為加害者的移民背景，法國部分右派人士再次祭出#LaRacailleTue（#敗類殺人）的聳動標籤。

近年來每當法國有社會案件涉及移民或少數族群，這個標籤就會被右翼人士重複使用，企圖將矛頭指向移民或少數族群。

右派「共和黨」（Les Republicains）議員博耶（Valérie Boyer）在推特有近9萬支持者，她寫道：「在里昂，一名23歲年輕女性被車撞倒且被拖行好幾百公尺。救護車到達時已沒有生命跡象。這種野蠻行徑要到何時？#敗類殺人 #夠了！」

極右政黨國民聯盟（Rassemblement National）議員梅西哈（Jean Messiha）則在推特表示：「年輕女性在里昂被謀殺。24小時後，3名已知身分的嫌犯在看守所，但沒有一間媒體敢揭發他們的名字。為什麼？為何也對受害者名字保持沈默？#我們要名字 #敗類殺人。」

有2.4萬追隨者的媒體人拉豐（Samuel Lafont）更是指控：「我們要那些敗類的名字，由於偏袒移民媒體的沈默及政治人物的不聞不問，他們每天都在殘害法國人。」

左派人物也紛紛表達對死者的哀悼並要求正義，但同時反駁右派人物的煽動貼文。

有2萬6000名追隨者的極左政黨「不屈法國」（La France insoumise）議員拉修（Bastien Lachaud）在推特上表示：「法西斯主義者呼喊『敗類』，想要煽動仇恨、種族歧視。但他們卻對真正摧毀法國的字詞避而不談。我們想要名字，那些摧毀國家的寡頭政治、逃漏稅者、外移的跨國公司的名字。」

不屈法國的數位宣傳負責人雷歐蒙（Antoine Léaument）則說：「極右派污辱了 #我們要名字。不管加害者的姓氏是來自哪裡，殘忍程度都是一樣的。唯一值得做的事情，就是向受害者家庭致哀，並將凶手繩之以法。」

ET快訊
藝FUN券中獎沒收到推播？教你「兌獎4步驟」
快訊／青峰現身法院！為1億人民幣翻臉恩師
甜美女警愛上學姊前男友　慘遭惡整「私德敗壞」
恐怖影片曝！台中貨車硬闖紅燈　女騎士綠燈起步被高速撞輾命危
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

為愛犬討公道！23歲護理師反遭拖行800m亡　輿論譁然引爆政治筆戰

陸企在南海建島　美點名制裁「中海油」與「中交建」

耗時90hrs談判　歐盟達成25兆「後疫情復甦經濟方案」

分攤軍費兜不攏！美韓防長「熱線50分鐘」談軍演：從未說過裁減駐韓美軍

家附近發現腐屍...他好心幫忙下葬　竟然就是失蹤3個月15歲兒！

溫馨玩水上摩托車…父遭拋飛落海！　8歲女童「迎面撞船」慘死

自殺前想來「最後一次」！惡狼竟爬窗性侵女室友

川普對中政策「幕後推手」曝光　余茂春出身中國「被讚美國寶」

美國務卿蓬佩奧抵英「砲口對準中國」　華為5G、香港成討論最大焦點

南韓物流中心「爆炸」起火！濃煙竄燒4小時...現場5工人葬身火窟

威力彩狂飆20.8億！　摩羯座最有機會成為「億萬富豪」

工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景

全台唯一機車遮陽棚在高雄！20萬價輸樹蔭...騎士：太陽會跑

楊冪捍衛公司「撂狠話」秒KO沈騰！　甜唱《Mojito》遭何炅淘汰傻眼惹

陷阱題！給老公發「???」會怎麼回？　郎朗秒回吉娜「超甜語音」閃瞎全場

鄭元暢見許瑋甯「烘蛋全焦」笑翻！　評價好友牌烤肉…「叫外賣」ＸＤ

衣服遭Staff吐槽像「垃圾袋、拖把」　Lulu爆氣：你們不懂！

KID帶百萬相機下潛13米　蘭嶼祕境公開...超級美!!!

邱宇辰吹麵粉超快完勝KID！！　「成績8比0」吳宗憲：毛弟你太屌

「漸凍人」深夜搭公車慘遭丟包！電動輪椅僅剩一格電他路邊崩潰

為愛犬討公道！23歲護理師反遭拖行800m亡　輿論譁然引爆政治筆戰

陸企在南海建島　美點名制裁「中海油」與「中交建」

耗時90hrs談判　歐盟達成25兆「後疫情復甦經濟方案」

分攤軍費兜不攏！美韓防長「熱線50分鐘」談軍演：從未說過裁減駐韓美軍

家附近發現腐屍...他好心幫忙下葬　竟然就是失蹤3個月15歲兒！

溫馨玩水上摩托車…父遭拋飛落海！　8歲女童「迎面撞船」慘死

自殺前想來「最後一次」！惡狼竟爬窗性侵女室友

川普對中政策「幕後推手」曝光　余茂春出身中國「被讚美國寶」

美國務卿蓬佩奧抵英「砲口對準中國」　華為5G、香港成討論最大焦點

南韓物流中心「爆炸」起火！濃煙竄燒4小時...現場5工人葬身火窟

台南安南醫院凌晨火警　消防安全設備發揮作用員工成功壓制火勢

佐藤健現身三浦春馬葬禮！　經紀公司爆「想死留言真相」不是遺書

發願行善！普光慈善會25日運作　謝惠仁：感謝大家給我機會

胡睿兒剃平頭入監...林采緹「他犯錯自行承擔」與前夫對話曝光

新店客運頻出包！把幼童載走害母親在外追30分鐘…又有婦人下車被門夾到尖叫

新婚激烈床戰！她突「肚子爆痛」...醫剖腹驚見「1000C.C血淹沒子宮」

超越信義計畫區！南港「珍、稀、絕」　世界明珠鎖定富豪　2億豪宅熱賣中！

台中男拒檢催油門衝撞3輛偵防車　自撞安全島！車內搜出2包安毒

人肉鐵板燒！台東男疑情傷趴柏油路面大哭　路過駕駛黑人問號忙閃避

吳益政「少說話是為了多做事」　籲選會做事的當市長

女神級「熊貓外送員」爆出S曲線　真實身分曝光...男客心碎

國際熱門新聞

人權觀察：日體育界虐待兒童盛行

富家女露乳獻祭！淫魔創邪教　性剝削女教徒30年

翁「垂頭癱死博愛座」乘客伴屍數小時

戴套上陣老婆還是懷孕！他衝浴室驚見「滿滿貓抓痕」

短褲妹爬山遇「熊抱」嚇傻！大腿險被咬

即／英國宣布：即起中止引渡香港

《半澤直樹2》首集創高收視率　螢幕出現台灣字眼

「谷歌更新」先別點！小心個資外洩

性愛學家「全裸」死床上　一旁詭放名牌包、連身裙

即／「2500萬人染疫」...伊朗衛生部急回應

牛津疫苗免疫反應　9月生產百萬劑

「7屍橫躺巴拿馬湖畔」警調查過程發毛

新郎喝爛醉！新娘仍「1夜激戰3次」叫整晚

幼貓遭虐殺　他冷血看貓活活燒死

更多熱門

相關新聞

外國干預利比亞內戰　德義法要制裁

外國干預利比亞內戰　德義法要制裁

歐盟領導人18日來到布魯塞爾舉辦高峰會，德國、法國與義大利表示，將考慮針對干預利比亞內戰、違反武器禁運的國家實施制裁。聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）先前也譴責外國對於利比亞的干預達到「前所未有的程度」。

法南特主教座堂遭縱火　盧安達男遭拘留

法南特主教座堂遭縱火　盧安達男遭拘留

法國南特主教座堂失火　黑煙竄天

法國南特主教座堂失火　黑煙竄天

法國規定在室內公共場所要戴口罩

法國規定在室內公共場所要戴口罩

性侵300童　法65歲淫魔獄內自殺

性侵300童　法65歲淫魔獄內自殺

關鍵字：

Axelle Dorier法國

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／210萬藝FUN券中獎名單出爐

老公准許解放「別跟我爸就好」！人妻3縣市玩翻

人權觀察：日體育界虐待兒童盛行

篠崎泫認了錄《玩很大》不敢穿這樣！

同事掉進「麵筋原料罐」中！　6人絕望死亡

上原亞衣痛揭「百人斬感謝祭」血汗拍片內幕！

「變頻冷氣買大一級」吹才涼？他：錯誤觀念

威力彩3注中貳獎！還是能「抱走1172萬元」

安心亞8年前「秘婚對象」曝光：他對我超好

即／撿屍判刑確定　胡睿兒現身報到入監

富家女露乳獻祭！淫魔創邪教　性剝削女教徒30年

即／蔡阿嘎遭鐵鎚攻擊　3打手遭起訴

中油頭獎20萬加油金得主出爐！快找出六月份發票對對看

家長會長帶頭霸凌　畢典致詞「公審」自閉男童

新竹牛郎拒陪睡！55歲貴婦「直接叼住」他崩潰

更多

最夯影音

更多
威力彩狂飆20.8億！　摩羯座最有機會成為「億萬富豪」

威力彩狂飆20.8億！　摩羯座最有機會成為「億萬富豪」
工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景

工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景

全台唯一機車遮陽棚在高雄！20萬價輸樹蔭...騎士：太陽會跑

全台唯一機車遮陽棚在高雄！20萬價輸樹蔭...騎士：太陽會跑

楊冪捍衛公司「撂狠話」秒KO沈騰！　甜唱《Mojito》遭何炅淘汰傻眼惹

楊冪捍衛公司「撂狠話」秒KO沈騰！　甜唱《Mojito》遭何炅淘汰傻眼惹

陷阱題！給老公發「???」會怎麼回？　郎朗秒回吉娜「超甜語音」閃瞎全場

陷阱題！給老公發「???」會怎麼回？　郎朗秒回吉娜「超甜語音」閃瞎全場

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面