為愛犬討公道！23歲護理師反遭拖行800m亡　輿論譁然引爆政治筆戰

▲愛犬遭一輛疾行客車輾過，女子隨即與車上3人爆發口角，沒想到駕駛竟開車衝撞她。（圖／路透）

文／中央社

法國昨日清晨發生一起駭人聽聞的社會案件，23歲女子因愛犬遭撞而與駕駛理論，竟被車輛蓄意撞倒並拖行800公尺慘死。由於嫌犯疑似有移民背景，意外爆發左右派政治人物的網路筆戰。

法國里昂（Lyon）一名23歲的女護理師多尼爾（Axelle Dorier）19號清晨4時帶愛犬出門散步。路上愛犬遭一輛疾行客車輾過，女子隨即與車上3人爆發口角。

未料就在女子準備打電話報警時，駕駛竟開車衝撞女子，並將受害者拖行800公尺後逃逸，救護車抵達時這名女子已失去生命跡象。

案發兩小時後，3名疑似具有移民背景的嫌犯向警局自首並遭到羈押。由於僅有少數媒體報導此案件，因此引起法國網友輿論沸騰，想透過社群媒體的力量為女子討公道。

許多政治人物紛紛在推特發起#OnVeutLesNoms（#我們要名字）的標籤聲援活動。標籤隨即登上法國熱門關鍵字第一名，今晚已達近5萬筆發文。

À Lyon

Une jeune femme de 23ans percutée par un chauffard a été traînée sur plusieurs centaines de mètres

Elle était mutilée et décédée quand les secours sont arrivés

Jusqu’à quand cette barbarie ?#LaRacailleTue#ÇaSuffit ! https://t.co/uPe7gY5MN3 — Valérie Boyer (@valerieboyer13) July 19, 2020

然而，因為加害者的移民背景，法國部分右派人士再次祭出#LaRacailleTue（#敗類殺人）的聳動標籤。

近年來每當法國有社會案件涉及移民或少數族群，這個標籤就會被右翼人士重複使用，企圖將矛頭指向移民或少數族群。

右派「共和黨」（Les Republicains）議員博耶（Valérie Boyer）在推特有近9萬支持者，她寫道：「在里昂，一名23歲年輕女性被車撞倒且被拖行好幾百公尺。救護車到達時已沒有生命跡象。這種野蠻行徑要到何時？#敗類殺人 #夠了！」

極右政黨國民聯盟（Rassemblement National）議員梅西哈（Jean Messiha）則在推特表示：「年輕女性在里昂被謀殺。24小時後，3名已知身分的嫌犯在看守所，但沒有一間媒體敢揭發他們的名字。為什麼？為何也對受害者名字保持沈默？#我們要名字 #敗類殺人。」

有2.4萬追隨者的媒體人拉豐（Samuel Lafont）更是指控：「我們要那些敗類的名字，由於偏袒移民媒體的沈默及政治人物的不聞不問，他們每天都在殘害法國人。」

左派人物也紛紛表達對死者的哀悼並要求正義，但同時反駁右派人物的煽動貼文。

有2萬6000名追隨者的極左政黨「不屈法國」（La France insoumise）議員拉修（Bastien Lachaud）在推特上表示：「法西斯主義者呼喊『敗類』，想要煽動仇恨、種族歧視。但他們卻對真正摧毀法國的字詞避而不談。我們想要名字，那些摧毀國家的寡頭政治、逃漏稅者、外移的跨國公司的名字。」

不屈法國的數位宣傳負責人雷歐蒙（Antoine Léaument）則說：「極右派污辱了 #我們要名字。不管加害者的姓氏是來自哪裡，殘忍程度都是一樣的。唯一值得做的事情，就是向受害者家庭致哀，並將凶手繩之以法。」