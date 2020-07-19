內部慘況曝！法南特主教座堂遭縱火「3起火點狂燒」　盧安達男遭拘留

▲法國南特主教座堂內部起火點至少有3處。（圖／路透）
記者詹雅婷／綜合外電報導
法國南特主教座堂（Cathédrale de Nantes）18日失火，導致教堂彩繪玻璃及400年歷史管風琴雙雙被燒毀，當局同日定調人為縱火。根據最新消息，警方現已拘留一名39歲男子，他為教區服務，是名來自東非國家盧安達（Rwanda）的難民。
L'incendie a provoqué de nombreux dégâts à l'intérieur de la cathédrale. En particulier, la disparition du Grand Orgue, des stalles et de la console de l'orgue de choeur, tous détruits.由 Diocèse de Nantes 發佈於 2020年7月18日 星期六
巴黎人報報導，當局已確認教堂並未有被闖入的跡象。當地檢察官桑內絲（Pierre Sennès）向法新社透露，該名被拘留的男子主要負責17日夜間教堂關閉的工作，調查人員現正釐清此人當日細部行程。但當局表示，現階段解讀此人參與調查的原因是個草率決定且為時過早。
▼從教堂中間的圓拱造型窗冒出的黑煙直竄天空，可見內部熊熊火光燒個不停。
#Nantes | Courage aux sapeurs-#pompiers du @SDIS44 engagés sur l’#incendie à la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de #Nantes.— Pompiers de France (@PompiersFR) July 18, 2020
Protéger, secourir et sauver. pic.twitter.com/z8ZaigcI3s
時間回到18日上午，法國南特主教座堂內部的起火點至少有3處，其中一處位在400年歷史的管風琴後方。據了解，教堂主體被燒得焦黑，彩繪玻璃、管風琴及一幅19世紀來自羅馬的畫作全被燒毀。
根據當時現場男性目擊者的說法，他家距離南特主教座堂並不遠，起初聽到一陣「奇怪鐘聲」後驚醒，隨後就看到黑煙不斷冒出，且在家中就能看到教堂火勢。