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狗媽媽被擄走「刀切脖子挖晶片」丟棄　7寶寶全消失…主人崩潰

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▲▼狗媽媽被擄走「刀切脖子挖晶片」丟棄　7幼犬寶寶全消失…主人崩潰。（圖／翻攝自臉書／Patricia Doyle）

▲狗媽媽（圖左）被偷走，雖然與主人團圓，但狗寶寶仍消失中。（圖／翻攝自臉書／Patricia Doyle）

記者丁維瑀／綜合報導

愛爾蘭近期發生多起愛犬在住家被偷走的事件，其中有1隻史賓格犬「黛西」（Daisy）除了被有心人士帶走，牠體內的晶片還遭直接挖出，殘忍的是，牠身邊的7隻幼犬也消失，讓飼主相當痛心。當地警方正展開調查。

《愛爾蘭郵報》（Irish Post）報導，黛西與牠生下的7隻幼犬，平時住在韋克斯福德（Wexford），一處上鎖的狗屋，本月初被有心人士「擄走」。黛西失蹤後4天，好心人在都柏林發現牠的身影，將牠送往動物救援機構，牠終於能與主人團圓，不幸的是仍找不到7隻幼犬。

▲▼狗媽媽被擄走「刀切脖子挖晶片」丟棄　7幼犬寶寶全消失…主人崩潰。（圖／翻攝自臉書／Patricia Doyle）

▲狗寶寶。（圖／翻攝自臉書／Patricia Doyle）

飼主帕特里夏（Patricia）發現，黛西的脖子受傷嚴重，原來是小偷用刀切開狗狗的皮膚，挖出晶片，讓人找不到狗，接下來再把牠丟到離家120公里遠的街上。

該名主人氣憤表示，她深愛的毛小孩被丟棄在街上，更糟糕的是，竟拿刀割牠的脖子，取出晶片，「我們已將牠安置在家中，但牠在找牠的狗寶寶。」她敦促，近期可能購買史賓格犬的客人，應主動聯繫當局。

還不清楚小偷如何找到黛西與其他幼犬。網友們甚至猜測，可能有專業的罪犯利用無人機，偷偷查看其他家庭的花園，再賣出偷來的小狗。

據了解，幼犬們僅約8周大，原本預計前往新家，卻遭到有心人士偷走。飼主至今仍難以相信這樣的事。

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