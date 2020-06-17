最強大的5G晶片組即將登場！　高通宣布力推「Snapdragon 690」

▲高通推新晶片組「Snapdragon 690」。（圖／Qualcomm）



記者謝仁傑／綜合報導

5G未來將提供人們更流暢的體驗，同時也提升對手機效能的需求，高通周二宣布首款5G Snapdragon 6系列晶片，新晶片組「Snapdragon 690」會完全支援5G。高通表示，這個新行動平台旨在拓展全球用戶的5G範圍，且有出色的AI性能，並提高設備娛樂體驗。

高通力推新平台「Snapdragon 690」，包括 Motorola、LG、HMD Global、TCL和夏普（Sharp），會是第一批配備高通新型晶片組的手機公司，估計未來市場可能也採用這項新技術。「Snapdragon 690」是首款支援4K HDR的中檔晶片組，可捕獲高達1.92兆像素的圖像，且支援120hz的顯示器，實現非常快的螢幕更新率，並可讓玩家隨時隨地執行雲端遊戲，增強遊戲體驗。

▲雲端串流遊戲隨著5G興起。（圖／翻攝自YouTube／Samsung Newsroom）



在硬體方面「Snapdragon 690」配備最新的第五代Qualcomm®AI引擎，強化了相機、影像、語音翻譯和AI性能，且它配備了Qualcomm®Kryo™560 CPU，相較之前的產品，性能提高了20％。隨附的Snapdragon X51 5G數據器針對處理器進行優化，提供了極快的速度和出色的5G覆蓋率。

「Snapdragon 690」還配備Adreno 619L GPU（圖形處理單元），可將圖形渲染速度提高多達60％，並且完全兼容Quick Charge 4+技術，充電速度較傳統充電快了4倍。

下半年許多新機即將陸續登場，即便景氣受疫情影響不少，這個劃時代的5G仍然讓人引頸期盼。然而未來的手機能不能承載5G所帶來的效能損耗，處理器將是關鍵中的關鍵。

＃ 對面的女孩看過來～～

＃ 過期票券轉黃金！ 看這裡！快別急著丟掉><

►Stadia突破百萬次下載！ Google雲端遊戲擴張支援全Android手機

►高通首推新一代晶片Snapdragon 768G！ 性能提高15％且支援5G

►高通推S690晶片讓萬元機支援5G還能拍1億畫素照片！ 力拼新iPhone SE