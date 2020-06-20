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中興通訊明年推7奈米晶片　澄清「只是設計」沒有生產製造能力

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▲▼中興無法找到替代廠商，目前已暫停手機業務工作。（圖／路透）

▲中興通訊擁有通訊晶片設計的能力，但在生產製造上仍要與中下游的製造、封測廠商合作。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中興通訊（ZTE）日前宣布7奈米（7nm）晶片已經規模量產，5奈米（5nm）晶片即將在明年推出，引起市場關注，也令股價大漲22％。不過，中興通訊卻在20日澄清，中興通訊專注在通訊晶片的「設計」，並不具備晶片生產製造能力，部分自媒體報導錯誤，對公司的經營造成了困擾及影響。

事實上，中興通訊從來沒有自稱有「生產製造」的能力，中興通訊董事長徐子陽19日在股東大會上說明7奈米晶片已規模量產，5奈米晶片即將在明年推出時，就特別強調，「晶片方面，我們做了前端和後端的設計，但在生產和製造方面，是依托全球合作夥伴分工生產。」

不過，卻有部分大陸自媒體誤解了中興通訊的說明，在報導內指中興通訊有自行生產製造的能力，不只完成了7奈米晶片的規模量產，還即將導入5奈米晶片。

對此，中興通訊緊急在20日發出聲明澄清，表示他們注意到近期多個自媒體針對中興通訊7奈米晶片規模量產，5奈米晶片開始導入的信息存在誤讀，部分報導與事實不符，對公司正常經營造成了困擾和影響。

中興通訊提到，在晶片設計領域，中興通訊專注於通信晶片的設計，並不具備晶片生產製造能力，「在專用通信晶片的設計上，公司有20多年的經驗積累，具備從晶片系統架構到後端物理實現的全流程定制設計能力；在晶片的生產和製造方面，我們依托全球的合作夥伴進行分工生產。」

中興通訊強調，晶片的設計和製造需要全產業鏈通力合作，公司一直和產業鏈各方保持密切合作，打造公司競爭力的核心基石，持續為客戶創造價值。

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