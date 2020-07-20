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台中男大白天喝醉拿酒瓶砸傷人　見警飆罵五字經！下秒被壓制帶回

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▲何男與王女在東興市場大起爭執。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲何男與王女在東興市場大起爭執。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市民何姓男子20日於北區東興市場，與王姓女子疑行車問題引發口角糾紛，雙方除互相嗆聲、發生推擠，何男竟還拿起酒瓶攻擊王女頭部，警方獲報趕至現場，何男一見員警立刻拔腿就跑，警方立即上前攔阻，何男遇阻竟又飆罵員警「幹你XXX」等惡劣不雅字眼，當場遭警方壓制逮捕，查出何男有飲酒情形，詢後將依妨害公務及傷害罪嫌送辦。

台中市第二警分局文正派出所表示，20日下午1時14分許接獲民眾報案，稱台中市北區太平、五順路口的東興菜市場附近有行車糾紛，警方立即趕赴現場，經查，王女（62歲）駕駛機車與何男（50歲）騎乘腳踏車，2人疑因行車問題引發口角糾紛，經查，何男有飲酒情形。

口角過程中，雙方不斷對嗆，進而推擠拉扯，突然何男拿起腳踏車籃子內的玻璃瓶朝王女頭部砸去，經消防局救護車送醫治療後，僅輕微撕裂傷，並無大礙。

警方到場後，何男一見警方欲逃離現場，遭警方攔阻時，竟辱罵員警「幹你XXX」等五字經不雅字眼，隨即遭警方壓制逮捕。何男遭逮後，仍向警方不斷叫囂，態度相當惡劣，警詢後將依妨害公務及傷害罪嫌送辦。

▲何男與王女在東興市場大起爭執。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲何男朝警方飆罵五字經，隨即遭壓制逮捕。

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