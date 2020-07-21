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元祖少奶奶生氣也沒用　丈夫被控偷吃富家千金「通姦除罪」不起訴

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▲安晨妤開告。（圖／翻攝自Facebook／安晨妤nicoan）

▲元祖少東張劭緯被妻子安晨妤控告通姦案，因大法官解釋除罪後，處分不起訴。（圖／翻攝自Facebook／安晨妤nicoan）

記者劉昌松／台北報導

知名企業元祖食品二少東張劭緯去年底被爆出，偷吃大黑松小倆口千金邱威樺，還流出偷情影照，元祖少奶奶安晨妤憤而控告2人涉嫌通姦，儘管司法院大法官5月29日宣告通姦罪違憲失效後，安晨妤氣得大罵「教壞小孩子」，台北地檢署21日仍以現行法律不罰為由，對張、邱處分不起訴。

安晨妤和張劭緯結婚13年，2019年張劭緯被多次爆料與數女偷情，並拍下照片及影片，還和在球友聚會上認識的邱威樺傳出不倫，安晨妤11月6日發聲明表示，已經對張劭緯、邱威樺提告通姦，並直指「他行為失當，對於元祖企業形象以傳承中華文化、有節有禮為訴求，實在是一大諷刺。」

▲安晨妤開告。（圖／翻攝自Facebook／安晨妤nicoan）

▲安晨妤提告通姦聲明。（圖／翻攝自Facebook／安晨妤nicoan）

不過大法官第791號解釋，宣告通姦罪違憲，且即刻失效，依照《刑事訴訟法》規定，「犯罪後之法律已廢止其刑罰者」，應該要處分不起訴，無論張、邱過去到底有沒有通姦，都不用再繼續調查，直接處分。

除了提告通姦失敗外，安晨妤先前也曾控告丈夫在2019年底對她家暴，因為提出的手腳紅腫照，以及事隔3個禮拜才做的驗傷單，無法證明傷勢如何造成的，檢察官也以證據不足為由處分不起訴張劭緯。

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