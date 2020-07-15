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自來水園區淋浴間隔板縫隙偷拍　黑衣男下跪猛磕頭「10秒喊7次對不起」

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記者邱中岳／台北報導

北市自來水園區盥洗室驚見偷拍狼，有女子在淋浴間沐浴時竟然遭偷拍，女子大聲呼叫引起民眾注意，最後男子不斷下跪道歉，在10秒內不斷磕頭，並狂喊7次對不起。

1名25歲、穿黑衣黑褲的男子14日晚上6時許闖進中正區自來水園區女盥洗室，伺機偷拍女子在淋浴間沐浴的畫面，1名40歲的L姓女子發現被偷拍，大聲呼救引起盥洗室內民眾報警。

▲▼男子偷拍行跡敗露後跪地道歉，10秒內不斷磕頭連喊7次對不起。（圖／畫面翻攝臉書《爆料公社》）

▲男子偷拍行跡敗露後跪地道歉，10秒內不斷磕頭連喊7次對不起。（圖／畫面翻攝臉書《爆料公社》）

事後男子見形跡敗露，不斷下跪道歉，在短短10秒內不斷磕頭，且說了7次對不起，最後男子還辯稱「沒有偷拍，只有趴下來偷看而已」，最後被警方依照妨害秘密罪嫌帶回送辦。

1名遭偷拍的女子不滿表示，當時在洗澡時低頭，發現一個東西從淋浴間底的隔板縫隙伸進來，上面還看得到自己的影子，才驚覺自己遭到偷拍。

男子在事跡敗露後躲在淋浴間不敢出來，女子邊錄影邊拍門大喊「出來」，最後男子在保全控制之下交給警方，警方也發現男子精神狀況不穩定，但仍依法將他送辦。

男子起初還否認偷拍行徑，只說「是拿鏡子偷看，並沒有偷拍」，不斷央求警方不要扣手機，但警方仍將手機送往鑑驗、釐清有多少人遭偷拍。

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