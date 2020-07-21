美防長憂中共帶領的中國崛起！陸外交部嗆：美方不應挑撥、製造對立

▲中美關係持續惡化。（圖／達志影像／美聯社）



記者邱茀濱／綜合報導

中美角力持續，美國國防部長艾斯培（Mark Esper）日前指出，一個崛起的中國不會讓美國擔憂，但是共產黨帶領的中國卻令人感到憂心，「此刻的美國已將中國列為首要對手」。對此，中國外交部發言人汪文斌昨（20）日強調，中國共產黨領導是中國特色社會主義最本質的特徵，是中國發展振興的根本保障，並呼籲美方停止挑撥中共和中國人民的關係。

針對艾斯培發表的報告，汪文斌表示，美方一些人總是從「冷戰思維」和「零和博弈」的角度去看待中美關係，鼓吹圍堵打壓中國，這是當前中美關係面臨嚴峻挑戰的重要原因之一。

汪文斌續指，如果一定要說中國希望改寫什麼的話，「那就是中國不會走國強必霸的老路，而是堅定致力於同各國一道，走出一條和平發展、合作共贏的新路。」

▲中國外交部新發言人汪文斌。（圖／大陸外交部）



「中國共產黨領導是中國特色社會主義最本質的特徵。」汪文斌提到，共產黨是中國發展振興的根本保障，是維護世界和平、促進共同發展的積極力量，呼籲美方應尊重、接受中共受到中國人民支持的現實，而不是「百般挑撥中國共產黨同中國人民的關係，在國際上製造意識形態對立、拉幫結派。」

最後，他重申，中方對美政策是一貫的、明確的，致力於同美方發展不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏的關係，同時堅定捍衞自身主權、安全和發展利益；並敦促美方正確看待中國和中美關係，停止負面言行，同中方相向而行，推動兩國關係回到協調、合作及穩定的軌道。

▲美國國防部長艾斯培（Mark Esper）。（圖／路透）



事實上，艾斯培認為中國有想要在區域上「取代美國」的跡象，且如果有可能，甚至想要取代美國在國際上的地位，他強調，「任何了解中國意向的人都知道，中國野心極大，試圖想要改寫國際秩序」，一個崛起的中國不會讓美國擔憂，但是共產黨帶領的中國卻令人感到憂心。

艾斯培也提到，美國與盟友們都相當珍視個人主義與人民自由，尤其是新聞、宗教、集會自由，此乃國家建立的基本架構因素，但中國並沒有這樣的自由權利，「中國將政黨放在第一位，中國軍隊與美國的野心不同、價值觀也不同，但是美國人必須要了解到這一點，理解中國可能帶來的威脅」。

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