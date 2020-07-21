利比亞地緣政治角力！　埃及總統熱線川普：同意維持當地停火狀態

▲埃及總統塞西早前與川普通話。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

埃及國會輪值主席周一（20日）表示，總統塞西（Abdel-Fattah al-Sisi）早前已與美國總統川普通過電話，雙方都同意利比亞內戰應該維持停火狀態，並且避免交戰雙方將升級事態。

路透社報導，埃及國會議程已進入到閉門討論階段，輪值主席埃布袋阿爾（Ali Abdelaal）向記者透露，塞西和川普已經通過電話，並且達成共識，但他沒有提供進一步細節。

埃及媒體指出，國會議員將會針對利比亞問題進行討論，他們可能會給予總統塞西介入衝突的權力。塞西上周曾表示，利比亞內戰問題同時威脅作為鄰國的埃及的安全，埃及絕不會坐視不管，但所有介入利比亞的行動都應經過國會同意，而埃及國會裡頭塞西的支持者占多數。

聯合國承認的利比亞全國團結政府（GNA），在土耳其的軍事支持下從首都的黎波裡（Tripoli），向東挺進至港口城市蘇爾特（Sirte），並且即將直搗市中心，有望在近期內，將其從以東部為根據地的軍閥哈夫塔（Khalifa Haftar）手中奪下。

蘇爾特是中東原油出口的門戶之一，6月由埃及、阿拉伯聯合大公國和俄羅斯支持的哈夫塔佔據該城市時，塞西曾表示蘇爾特前線是埃及的紅線，力求保住這個地緣政治衝突中的重要據點。