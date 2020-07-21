插畫家Haley Tippmann　「生活感」就是鐫記每一刻真實日常

來自紐約羅徹斯特（Rochester）的插畫家Haley Tippmann，目前定居在德國科布倫茨（Koblenz）工作與生活。對於自己的創作風格，她以「果敢且寬鬆」的大地色調作為詮釋。翫賞Tippmann的作品，能察覺作品好以人和場景為繪畫主題，她亦會從大衛・霍克尼（David Hockney）、查理・哈伯（Charley Harper）、亨利・德・土魯斯-羅特列克（Henri de Toulouse-Lautrec）等不同時期的繪畫巨擘汲取靈感。

生活感，素樸日常的積累與體悟

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凝覷Tippmann每一幀創作，某種熟悉且愉悅的 生活感 時常從畫間流瀉而出，她用畫筆鐫記日常的樸實風格，也是她作為插畫家的日常。對此她談到，「我通常會把近期的創作瀏覽一遍，接著把每幅畫裡的人物融合，創造出更大的人群場景。有時候也只是從某張圖片選出一個人物，讓他們變得有自我特質屬性。」Tippmann畫作靈感多擷取自周遭環境，且正如她自剖果敢且寬鬆的風格，作畫時她會先在iPad上打草稿，接著上色，最後才是輪廓。

除了日常生活，旅行元素也廣泛可見於Tippmann的插畫，對此她聊道，「當我旅行時，我會盡可能大量拍攝參考圖片，當結束旅行返回家，我會畫下旅途中的見聞與人事物，對於想牢牢記住曾去過的城市，藉由畫出它的獨特性與地標，這不失為好方法。」

通過繪畫，Tippmann鮮明地把一座城銘鐫於心，亦傳遞著作為旅人的心緒、感懷與觀點。饒富興味處在於，除了日常生活與旅行主題，Tippmann的丈夫也經常是她取材的對象並從現代生活得到啟發，「我喜歡畫人們所在的真實時空，像是2019年就會到處攜帶手機。」

圖文來源／Creative Boom、Haley Tippmann

（完整文章請看城市美學新態度）

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