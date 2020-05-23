法國插畫家班傑明以畫筆為器　要人們看見自然的美好

藝術家總是以感性之眼面對這個世界，於是能感受四季萬物變化，甚至敏銳發覺哪些動植物正從這世界上悄然消失，有感而後發，他們使用攝影、繪畫等各種形式，留下這些存在的痕跡，並提醒人們的關注，法國插畫家班傑明・弗盧（Benjamin Flouw）即以畫筆為器，要人再看見自然的美好。

班傑明在陽光明媚的南法長大，觸目所及、張耳所聞，盡是松樹、葡萄園與蟬鳴。在取得CG動畫專長後，他曾於倫敦卡通頻道任背景設計師，後又到巴黎，並在馬克・奧斯朋（Mark Osborne）的動畫長片《小王子》裡做色彩藝術，協助完成他那帶有詩意的奇想畫面。

然而，班傑明一直存有小王子的童真之心，童年熟悉的南法景觀、觀看過的野生動植物紀錄片，甚至在成年後閱讀的植物學專書，似乎都在在呼喚著喜愛自然、並對所有環境問題都感到憂心的他。

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最後他決定成為一名自由插畫家，他為觀鳥文章作畫、為環保團體作畫，也為自己關注的主題做繪本插畫，於是其作品也多往自然界取材。他常使用動植物、風景等元素，但不走過度寫實或抽象路線，而是巧妙融合了多彩色塊、幾何圖形且富含自然肌理，並以溫暖而帶有戲劇性的色調與光線，呈現他自然面貌。

圖文來源／Benjamin Flouw

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