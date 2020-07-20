「同學鄙視韓國瑜」女兒5字反擊　林佳新驚：長大了！網歪樓：岳父好

▲林佳新與韓國瑜同框！（示意圖／記者張榮恩攝）

記者劉維榛／綜合報導

韓國瑜成為史上首位被罷免的市長，離開高雄1個多月，日前他悄悄現身高鐵雲林站，身旁一雙兒女陪伴。看著韓國瑜處於沉澱狀態，「最強菜農」林佳新分享，日前女兒聽見同學說出鄙視韓國瑜的言論，當眾反駁的舉止，讓他備感欣慰直呼，「女兒妳長大了！」

與韓國瑜夫婦交好的林佳新在臉書透露，日前發生一件事讓他很欣慰，原來女兒在學校與同學聊天，對方言語中透露出鄙視韓國瑜的言論，女兒當面反駁「不是這樣的！」

事後，女兒困惑詢問爸爸，「她們（同學）為什麼要這樣說韓國瑜？」林佳新笑而不答，他認為，「因為我要她（女兒）從心裡去體悟。」直到昨（19）日餐後，林佳新與女兒聊天時，突然有感而發地問，「女兒妳覺得妳認識的韓國瑜、李佳芬，是外人口中的那樣嗎？」

女兒回應，「不是，所以我才跟同學據理力爭。」林佳新一臉欣慰表示，「爸爸沒讀什麼書，也支持他到底，為什麼？只能在妳的人生中教導妳一件事『對的事不必後悔不必在意耳語』，從妳的眼中去判斷是非而不是別人口中，從妳的判斷中去認識，了解與分辨。」而女兒回答「爸，我知道，真的知道。」

貼文曝光後，林佳新也放上與女兒的合照，底下網友卻歪樓直呼，「哇...怎麼都是美女啊，好幸福」、「岳父～您辛苦了」、「你看起來這麼年輕，女兒都這麼大了」、「這也太正了」、「美女群，好啦，其實是要教做人的道理」、「新一代國民岳父」、「開放報名嗎」。