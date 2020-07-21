高雄2男夜市吃宵夜抽菸被制止　「龍爪手」攻擊闆娘砸店！4警噴辣椒水壓制

記者黃子倩／高雄報導

高雄兩名男子19日晚間11點多吃完宵夜在店裡抽菸，遭到老闆娘制止，2男心生不滿，當場與老闆娘爆發衝突，過程當中老闆娘的脖子被抓傷，2名酒客還砸毀店內冰櫃，連桌上的碗盤也灑落一地，警方到場試圖壓制兩男，2男拒捕，事後雙雙被逮。

▲自強夜市兩酒客鬧事，四名員警合力壓制逮捕。（圖／記者黃子倩翻攝）

根據警方調查，鬧事的兩名男子分別是35歲的李姓男子與38歲的廖姓男子，2人19日相約到高雄苓雅區自強夜市的熱炒店吃宵夜，酒後2人繼續坐在店內聊天，一邊聊天一邊抽菸，老闆娘見狀上前制止，結果兩人惱羞成怒，當場與店家爆發衝突，甚至動手抓傷老闆娘，害對方脖子受傷。

▲自強夜市兩酒客鬧事，四名員警合力壓制逮捕。（圖／記者黃子倩翻攝）

不只如此，店內碗盤也灑落一地，警方獲報到場欲將2人逮捕，沒想到他們帶著酒意，還出言嗆警，雙方拉扯過程中，員警手指受傷，最後4名員警一擁而上合力壓制，並向2人噴辣椒水，才將身上帶有濃濃酒味的2人帶回，這一陣騷動也驚擾附近民眾，有不少人拿起手機拍下過程。

2人被帶回派出所後酒意漸漸消退，似乎是知道酒後闖禍，答應賠償店家損失還有老闆娘的醫藥費，雙方事後達成和解；另外，員警壓制過程中手指意外受傷，2男被依涉嫌妨害公務罪、毀損及傷害罪移送。

►越想越不對勁！OL 賺翻啦