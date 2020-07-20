雨下到崩潰！印度、尼泊爾400萬人撤離　「洪水狂灌進家門」189人死

▲印度豪雨成災。（圖／路透社）

文／中央社

印度地方政府官員今天表示，雨季降下的豪雨引發嚴重洪患，造成東北部阿薩姆省（Assam）及鄰國尼泊爾有近400萬居民流離失所，數十人下落不明，目前至少189人死亡。

路透社、新德里電視台（NDTV）、印度電視台（India TV）、報導，印度官員表示，布拉馬普特拉河（Brahmaputra River）泛濫成災，農作物毀於一旦，土石流傾瀉，數百萬人無家可歸。

布拉馬普特拉河是從西藏流入印度後再流入孟加拉。

阿薩姆省官員指出，自5月下旬，3波暴洪造成省內79人死亡，超過275萬人流離失所。

阿薩姆省正面臨兩大挑戰，一是洪水，二是2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情。目前這波洪患兩週前開始肆虐，阿薩姆省33個縣有25縣飽受洪澇災害。

印度同時疲於因應蔓延的疫情，政府數據今天顯示，境內累計近110萬人確診，2萬6816人病故。

在鄰國尼泊爾，政府今天要求南部平原的居民提防即將來襲的大雨。自6月以來，洪水及土石流已在這個喜馬拉雅山國度奪走上百條人命。

警方表示，尼泊爾77個縣有26縣看到土石流與暴洪摧毀家園，淹沒街道，造成110人死亡，100人受傷，數百人無家可歸。

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