「我們成了賤民」印度患者屈辱日常　救護車駕駛冷回：不碰染疫的身體

▲印度新冠肺炎病例數超過100萬。民眾替逝者進行宗教儀式。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

擁有13億以上人口的印度，成為全球新冠肺炎（COVID-19）疫情第三慘重的國家。而令病患更感到痛苦的，並非身體的不適，而是此種傳染疾病被污名化後帶來的恥辱感。

《英國廣播公司》（BBC）報導，住在印度加爾各答（Kolkata）的68歲退休男子普拉薩德（Satya Deo Prasad），上周出現發燒、胸口有些緊縮的症狀。他女兒的住處距離父親很遠，因此她撥打電話，要求救護車前來協助。

救護車在3小時後抵達，車裡除了駕駛，沒有其他人員。司機把車停在離患者住處有段距離的地方，拒絕往前。

女兒在電話中懇求司機能到患者家中載人，她62歲的母親狀況不佳，無法將另一半帶到車上。然而司機冷冷回應，他不會去碰一個感染新冠病毒的身體，「他必須出來，自己上來救護車。」

驚恐萬分的女兒再次撥打電話，當晚才終於有另外一輛救護車前往父親的住處，「要花一整天的時間，才能把他帶到醫院。連結在這個疾病的恥辱是主要原因。」

印度至今通報超過100萬例確診、超過2.7萬人死亡。隨著病毒蔓延，人們心中的恐懼與羞恥也在擴大。更糟糕的是，人們害怕被貼上標籤或遭歧視，拒絕接受檢驗與治療，結果又造成惡性循環，另一方面，完成隔離者則自覺像被社會拋棄。

▲印度醫療人員穿上防護衣，治療新冠肺炎患者。（圖／路透）

西孟加拉邦（West Bengal）一名家庭主婦的老公7月死於新冠肺炎後，她接回她的兩名孩子，在一處鐵軌邊下車，她本想站在火車前結束生命，後來則被當地人阻止。

內科醫師喬杜里（Abhijit Chowdhury）平時經營社團，旨在破除對疾病的污名。他觀察到，人們相信，就算沒有生病而死，恥辱感也會殺死一個人。

26歲的潘達（Amrita Panda）家中有4人染疫，多數症狀輕微，在加爾各答的家中隔離，她82歲的爺爺則送往醫院治療。各種謠言傳開，聲稱她的家人死亡。

鄰居迴避潘達一家，當地還有銀行拒絕她的父親進入。她感嘆，人們認為染疫就像犯罪，還有居民會大叫「Covid人」出來了。

政府官員巴魯（Sangeeta Banerjee Barua）也面臨歧視，她在檢疫中心工作，後來自己的檢驗結果為陽性，「我症狀輕微，在家中康復。但我們的鄰居，他們是醫師、工程師與老師，要求我們關窗，不要到陽台」、「鄰居說，就算康復，我們也具有高風險。他們讓我們成為賤民」。

►毛孔髒的、壞的全吸起來