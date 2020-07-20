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反制中國威脅　印度考慮拉達克部署飆風戰機

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▲▼ 飆風戰機,Dassault Rafale。（圖／達志影像／美聯社）

▲飆風戰機。（示意圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者康世人新德里20日專電

隨著中印在拉達克邊境的緊張局勢未能緩解，印度空軍正考慮在拉達克部署最新的飆風（Rafale）戰機以因應中國威脅。

印度新聞信託社（PTI）和印度斯坦時報（Hindustan Times）引述沒有具名的軍方官員透露，空軍指揮官會議預計於22到24日在新德里舉行，在拉達克（Ladakh）部署飆風戰機的可能性，也成為這場會議的討論議題之一。

一名印度軍方官員指出，預計在空軍指揮官會議集中討論印度與中國持續的邊界爭端，以及飆風戰機可能扮演的角色。

這場會議將由空軍司令巴達里亞（RKS Bhadauria）主持，空軍7位司令級指揮官都將與會。

飆風戰機是印度目前採購的最新式戰機，根據消息來源，法國預料將於27日交付首批6架飆風戰機給印度，並從法國飛到哈雅納省（Haryana）安巴拉市（Ambala）空軍基地。

法國原訂首批飆風戰機交付給印度的是4架，但在中印邊境緊張後，法國因應印度要求，增加交付飆風戰機的數量。

由於法國交付印度的飆風戰機配備流星（Meteor）中程空對空飛彈，這款飛彈的「無法逃脫區」（no-escape zone）號稱是美國AIM-120中程空對空飛彈的3倍，將大幅提升印度空軍目前的戰力。加上印度飛行員已在法國接受培訓一段時間，飆風戰機一旦抵達印度，在幾天內就可投入服役。

印度與中國部隊5月初在拉達克、錫金中印實際控制線（LAC）發生肢體衝突後，雙方在拉達克對峙迄今，雖然雙方經過外交和軍事管道談判，已經完成第一階段撤軍任務，但在班公錯湖等地的撤軍問題再度陷入僵局，局勢升溫。

印度和法國2016年9月簽署價值78.7億歐元（約新台幣2600億元）的合約，採購36架飆風戰機；這些戰機根據印度特定需求量身訂製，包括配用以色列頭盔顯示器、雷達警告接收機、低頻干擾器、10小時飛行數據記錄系統，以及紅外線搜尋追蹤系統等。

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