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脊梁山脈生態旅遊　林佳龍「神話的大地」首映會推薦阿里山

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▲林佳龍推薦阿里山旅遊。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲林佳龍推薦阿里山旅遊。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

2020年臺灣觀光以「脊梁山脈旅遊」為主題，行銷臺灣「奇、險、峻、秀」山脈旅遊的觀光品牌。交通部長林佳龍和嘉義縣長翁章梁參加阿里山國家風景區管理處委託日籍攝影師拍攝的阿里山「神話的大地」首映會，希望這部短片能為後疫時代觀光市場開啟旅行的對話，提升阿里山鄒族文化及古道國際能見度。

阿里山管理處2017年起在阿里山山脈推出「脊梁山脈生態旅遊從阿里山出發」計畫，3年多來輔導鄒族部落居民成為專業生態導覽人員，同時規劃了5條阿里山生態旅遊路線，發展出結合生態、文化、深度、精緻的旅遊產品，去年起也委由旅行社開團、募客，帶動阿里山生態旅遊漸具成效，除提供國內的民眾體驗林梢步道慢行、品嚐部落風味美食及體驗地方風土特色外，也增加阿里山鄒族部落觀光產值。

▲林佳龍推薦阿里山旅遊。（圖／記者翁伊森翻攝）

受到疫情影響，觀光旅宿損失慘重，為振興阿里山觀光產業，阿里山管理處邀請在台日本攝影師小林賢伍(Kengo Kobayashi)為阿里山拍攝「神話的大地」宣傳短片，透過中英日語版本行銷阿里山。

「神話的大地」以鄒族豐富、神秘的神話為脈絡，透過小林先生細膩的視角，詮釋出阿里山生態之美與鄒族神話的精采，引導觀眾走到阿里山這充滿神話的大地。

林佳龍指出，臺灣是一個面積 36000 平方公里的島嶼，有70％是山脈，海拔 3000公尺以上高山有269座，臺灣本身就是一座高山島，這樣的地質分布在全世界並不多，早期海拔500公尺以上地區大都是原住民的生活範圍。臺灣山巒層疊，溪谷縱橫，形成以「奇、險、峻、秀」聞名的中央山脈、雪山山脈、玉山山脈、阿里山山脈和海岸山脈等五大山脈，讓多樣、稀有、獨特，無數生物都匯聚在臺灣島嶼。

林佳龍說，政府在疫情期間仍積極為國內觀光儲備能量，針對觀光產業推多多項紓困方案，隨著疫情舒緩，國內報復性旅遊大爆發，中央接著推出「安心旅遊國旅補助方案」，讓旅客玩更多、省更多，刺激國內旅遊市場。「神話的大地」拍攝手法細膩，非常精彩，希望這部影片能為疫情後代的觀光市場，開啟旅行的對話。

翁章梁表示，阿里山非常適合親子旅遊，因為阿里山有濃厚的文化和生態，尤其日本因日治時期與台灣歷史產生連結，老一輩的鄒族人甚至都會說日語，小林先生用日人的視角拍攝「神話的大地」，網路的世界無遠弗界，影片都是「長效型」播出，他相信這部影片一定能為阿里山帶來觀光效益。

阿里山管理處表示，2019年起推出脊梁山脈生態旅遊迄今，已有26團、296位遊客參與，觀光產值達到300萬元，在部落端預估有200萬元的觀光收入，遊程、食宿全由在地部落業者接待，觀光收益直接回饋部落。在經濟提升的同時，部落更加重視土地和文化的保護及傳承，並與管理處以夥伴關係共同推動部落觀光發展，為阿里山永續旅遊目標邁進。

阿里山管理處表示，遊客若想用腳步親身探索阿里山山林祕境，體驗鄒族文化及美食，詳情請至「阿里山國家風景區管理處」官網(https://www.ali-nsa.net/zh-tw)、「阿里山新印象」(https://www.facebook.com/Alishan.nsa/)、「阿里山鄒族古道旅遊網」(http://tsou-ecotour.com/)及「阿里山Easy Go」(https://alishan.welcometw.com/)查詢。

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