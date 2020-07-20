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香港未來數天仍會「破百」！　許樹昌：7天過百確診「公立醫院便爆滿」

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▲▼ 新冠肺炎,香港,香港疫情 。（圖／路透社）

▲香港爆發第三波疫情。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

香港政府抗疫督導委員會專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌形容，今波疫情升得急，病毒量高，情況嚴峻，由於有潛伏期，即使新一輪限制措施實行後，未來數天確診宗數仍會「破百」。他直言，若連續一周有三位數的確診個案，公營醫療系統便會面臨「爆滿」危機。

許樹昌今早（20日）在港臺節目中表示，由於病毒有潛伏期，早前市民普遍鬆懈，這一波傳播起至少高三倍，形勢更兇險。

他指出，首兩波爆發以年輕留學生為主，平均留院日數約19至21日；而本波疫情以長者為主，情況較複雜、預計住院時間會更長。

▲▼ 新冠肺炎,香港,香港防疫,限聚令。（圖／路透）

▲餐廳、酒樓等食肆風險較高。（圖／路透）

許樹昌強調，因為餐廳、酒樓等地方風險較高，民眾還是盡量留家，若可留家工作，應避免外出用餐，將空間預留予仍須外出工作的市民，購物時宜多用電子貨幣。他預計，若民眾合作、加強措施有效，確診數字有望在一周內回落。

此外，昨日（19日）新增輸入個案達25例，許樹昌解釋，輸入個案激增是因為政府調整免檢疫人員入境措施，為海員、機組人員留樣本而發現到確診個案。他直言，現時數據反映早前免檢疫政策存在漏動。

香港日前再次爆發新型冠狀病毒肺炎，19日公佈新增確診108例，首次單日「破百」，總數達到1,886例。據悉，新增108例確診個案中，25例為外地輸入個案，15例來自菲律賓，其中10人為外勞，其餘83例則屬本地感染，其中35例個案與早前或新確診個案有關連。

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