英國3千人不甩疫情「狂歡15小時」瘋了！　地方警到場傻眼：我們根本做不了什麼

英國目前累計29萬6358例確診、4萬5385死,為全球疫情第9嚴重國家,但因人們久待家中實在太悶,西南方城市巴斯(Bath)上周六,有民眾未經官方允許,擅自舉辦徹夜狂歡派對,立刻吸引超過3000人參加。附近居民受不了持續轟炸的音樂聲而報警,但儘管警方很快派員趕到現場,卻發現地方警力根本不足以驅逐眾人。

綜合外電報導,巴斯附近有一片二戰時期英國皇家空軍的機場,後來進駐的還有美國陸軍,該地作為攔截德國空軍的機場使用,於1945年關閉。主辦方選在這裡大開派對,人們站在草皮上享受菸、酒、音樂和狂歡,卻不顧附近居民的安寧,從18日晚間開始,音樂已經連續播放超過15小時。

警方表示,他們先前已經注意到周末可能會有大型集會,但不確定會在哪裡發生,等到警方接獲居民通報趕赴現場時,「已經太遲了」。警方表示他們在18日晚間11點獲報,10分鐘內就火速趕到皇家空軍前軍事用地,但現場舞台已經搭好,喇叭早在大聲放送音樂,而且到處都是人。

「我們根本做不了什麼…」警方無奈指出,若要能夠順利平息這場狂歡派對,絕對需要更多更大量的人力,因為現場酒醉、嗑藥的人數相當多,警方也必須顧及自身安全。

無奈的警方也只能守在現場,擋下更多從各地開車過來要狂歡的人,讓他們調轉車頭離開。派對在當地時間周日(19日)下午1點結束,到了4點,人群才終於清空。

