3Q陳柏惟插旗新竹！　劉康彥曝「在地2觀察」：2022大選貨比五家

▲劉康彥（左二）和陳柏惟（右三）交談。左一為民進黨新竹市黨部執行長曾文濤。（圖／翻攝劉康彥臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

台灣基進新竹黨部、立委「3Q哥」陳柏惟新竹服務處19日成立，受邀出席的民進黨發言人、新竹市議員劉康彥表示，不論是在議會已有席次的綠黨、時代力量，或是正式成立的台灣基進新竹黨部，以及檯面下積極招兵買馬的台灣民眾黨，上述國、民兩黨以外的第三勢力選擇在新竹紮根與拓展，「我認為這是歷史的必然。」他也分享自己的在地兩個觀察，預言2022市長、議員選舉，「貨比五家」是必然趨勢。

劉康彥在臉書說，新竹市民理性自主的「政治人格」，加上市長林智堅對政治工作專業倫理的堅持，擾動傳統政治資源分配的遊戲規則，讓新竹市出現新的政治選擇、新的可能與文化；簡單來說，新竹市成為新興政黨或有志參與政治的素人、新生代，一個實驗（踐）理想的場域，包括他──一個2016年才來到新竹市的「外來（移民）者」。

「但最根本的原因還是新竹人求新求變的DNA。」劉康彥認為，回顧2014年林智堅百日勝選的結果，就清楚透露新竹人對這座裝著少年靈魂的年輕古城，「若擱沒翻，真正會臭火焦」的焦慮；林市長熬過執政初期的壓力，第一屆四年執政有成，加深市民對新人（年輕人）不僅願意做事，也「有能力做事」的信心。

▼劉康彥上台致詞。（圖／翻攝劉康彥臉書）

劉康彥表示，但從另一個角度分析，2018年林市長連任的票數，和民進黨籍議員候選人的總票數相差近6萬票；2020年小英總統的得票，比和民進黨政黨票得票比相差27%，是全國相差最大的縣市，於此同時，台灣民眾黨和時力在新竹市的政黨票則是各自在全國最亮眼的地方。

劉康彥指出，這種結果告訴我們，第一，新竹人（扣除鐵藍）非常理性，選人不選黨，習慣分裂投票，不容易被傳統政治宣傳模式和上一輩的投票傾向左右；第二，新竹市民喜歡從本土陣營「貨比三家」，在即將到來的2022市長、議員選舉，「貨比五家」是必然趨勢，因此民進黨的形象必須要更清晰、策略要更靈活。

劉康彥說，他期待本土勢力（或稱作反對中國霸權、堅持自由民主的這股力量），在新竹市重新找定位的過程中，應該維持良性競爭的夥伴關係，因為夥伴關係可以是「互相漏氣求進步」，不見得是「上下交相賊」。

劉康彥提到，「台灣基進」指的是「從基本改變、台灣就能進步」，台灣基進追求人民安居樂業、民主自由能永續，以及政治能回應社會需求，這和民進黨的「清廉、勤政、愛鄉土」絕不違悖，「歡迎台灣基進來到大新竹地區，也期待我們未來合作愉快，為了人民的幸福和福祉攜手努力！」

▼台灣基進新竹黨部、陳柏惟新竹服務處19日成立。（圖／翻攝劉康彥臉書）