陳柏惟怒吼「為什麼要潑水」畫面曝　吳怡玎還原現場：他真的不認識我！

記者蔡文鈴／台北報導

藍綠因監察院人事案爆發衝突，甚至還有立委助理也加入戰局，國民黨立委吳怡玎在臉書公布影片指控遭民進黨立委追打，台灣基進黨立委陳柏惟更大聲咆哮質問她「為什麼要潑水」，場免相當混亂。對此，吳怡玎16日接受廣播訪問表示，只是潑水就被包圍叫罵，而陳柏惟似乎把她誤認成助理。

吳怡玎接受《POP撞新聞》訪問，還原立法院衝突情況。吳怡玎表示，當天陳菊受警察做人牆保護進入立法院，即使是委員也無法靠近，而國民黨立委的目標是要阻擋議事進行，當時現場推擠情況嚴重，所以選擇在旁邊撒礦泉水，並反問「推擠跟撒水哪個比較容易造成身體的傷害？」

吳怡玎認為撒水比較輕微，又可以阻擋議事的進行，是當時能做的最好方法，沒想到卻引來多位男性立委衝過來叫罵，陳柏惟更指著她狂問「你為什要潑水」，一副要打人的樣子，但自己撒的是礦泉水、丟的是空瓶子，民進黨立委吳秉叡是拿著有水的礦泉水瓶想往身上砸。

吳怡玎指出，過去民進黨立委林淑芬還曾在立院衝突時潑藍軍熱咖啡，而她只是潑礦泉水卻引來多位男立委叫罵包圍，過去的議事攻防從來沒有這樣過，讓她大嘆「不可思議」；吳怡玎也說，自己可能被誤認成助理、或是那群立委想表演給誰看，但蔡易餘、蘇震清、張宏陸這幾位立委一定認識，「陳柏惟我懷疑他真的不認識我，以為我是助理」，因2人不同委員會、也沒說過話。

面對明天將進行監察院人事同意權案投票，吳怡玎強調「國民黨是一定不會投票」，她批評這樣的名單怎麼可以進到議場，「都不願意讓他備詢了，怎麼可能會投票」。

▲ 國民黨立委吳怡玎接受廣播專訪。（圖／《POP撞新聞》提供）