國民黨又亂議場、踩圈票處　陳柏惟冷眼：我就靜靜的看

▲基進黨立委陳柏惟與民進黨立委余天冷眼看待杯葛監委衝突。（圖／翻攝自Facebook／3Q哥陳柏惟）



實習記者李佩弦／台北報導

立法院17日進行監察院人事同意權案投票，國民黨再度發動攻勢，在議場內舉起抗議字排，怒踹、拆解圈票處，要求重審監委名單。不過，同一時間台灣基進黨立委陳柏惟在臉書上表示，「我就靜靜的看。」

陳柏惟17日在臉書PO出照片，議場內的坐位上都沒有人，只有他跟民進黨立委余天坐在位置上，看起來意外冷靜；此舉對比國民黨立委多次衝上主席台，拋擲圈票處帷幕與框架激動的模樣，反差極大；陳柏惟也說，「我就靜靜的看著中國國民。」

▲國民黨立委林德福將圈票處推倒，舉腳踩圈票處。（圖／記者李毓康攝）



稍早投票時，立委林昶佐、陳柏惟要到圈票處投票，遭到陳玉珍阻擋，雙方爆發推擠，國民黨立委林德福更將圈票處推倒，還抬腳怒踹圈票處，場面相當混亂；國民黨團總召林為洲甚至還想拉下院長游錫堃，藍綠引發正面衝突，不過衝突持續不到5分鐘，就被民進黨化解。

民進黨16日清場後，國民黨諸位立委直衝院長室尋找院長游錫堃對峙，卻不見游錫堃蹤影，直喊「上班時間院長你能不在院長室嗎？」。17日國民黨立委也在議院內高喊，「民進黨把院長用不見了，我們尋找院長，院長你願意被藏起來嗎？你是我們尊敬的院長，我們尋找偉大的院長。」

▼立法院表決監察委員人事同意權案，抗議民眾橫越拒馬。（圖／記者邱顯燁攝）



▼國民黨支持者立法院場外陳抗。（圖／實習記者方敬攝）



▼立法院臨時會表決監察委員人事同意權案，推倒票匭圈票處並撕毀選票。（圖／記者李毓康攝）



▼立法院表決監察院長陳菊人事案，國民黨立委展開水球攻勢，民進黨立委拿板子掩護。（圖／ETtoday攝影中心）

