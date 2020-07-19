澎湖租車行「機車被掃光」！萬人塞爆街頭…遊客看傻：以為在台北

▲澎湖中正路塞爆，宛如台北街頭。（圖／翻攝《東森新聞》）



記者柯振中／綜合報導

隨著疫情趨緩，國內旅遊鬆綁，民眾開始「報復性旅遊」，離島澎湖近日出現大塞車的景象，一路上機車破百台，租車車行已經沒有摩托車能出租，主要幹道中正路狀況更是誇張，到處都是人，機車大爆滿，跟台北街頭沒兩樣。

2020年花火節首場離島場次18日在澎湖白沙鄉吉貝村舉行，吸引大批遊客前往朝聖，導致交通大打結，破百台汽、機車在路上竄動，盛況讓當地居民嚇傻。

由於遊客爆多，租車需求大增，有業者甚至把店內所有的車輛都出租了，還是有不少遊客來問，導致要四處調車，但也怎麼都調不到，「再有100台、50台都不夠。」

▼澎湖人潮相當誇張。（圖／澎湖縣警局）



除了車輛租不到，澎湖還出現其他困擾，民眾早上出門，只是想吃個早餐，沒想到也都是人，光是要領到餐點，就要排一個多小時，更遑論其他名店、餐廳。

澎湖主要幹道中正路塞滿車輛，形成了「機車瀑布」，讓遊客看了相當傻眼，若沒有仔細分辨，還以為自己是在台北街頭。

▼澎湖花火節人潮相當可怕。（圖／記者陳俊宏攝）



隨著疫情解封，中央推出安心旅遊離島加碼、三倍券等補助，離島成了熱門旅遊景點，澎湖更是國旅之最，近日更是每年花火節舉辦的時間，來往澎湖的飛機、輪船光是15日就達到1.5萬人次，超越每日最高乘載量。

儘管遊客帶來錢潮，但澎湖的基礎民生水電、軟硬體設施未來可能遇上狀況，無法負荷，甚至已有管線末端出現缺水的狀況，讓當地居民不禁大嘆，根本是在「懲罰澎湖」。

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