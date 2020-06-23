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麥加朝聖之旅拚防疫！　沙國當局：會嚴格限制前往人數

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▲沙烏地阿拉伯,聖城,麥加,新冠肺炎,武漢肺炎,口罩。（圖／達志影像／美聯社）

▲沙國防疫政策關係，今年麥加朝聖者將會大幅減少。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

截至台灣時間23日上午7點30分，沙烏地阿拉伯累計16萬1005例確診、1307死；根據沙國官媒指出，由於疫情關係，人們雖然仍能到麥加朝聖，但沙國當局會祭出非常嚴厲的人流管制措施。

《沙烏地阿拉伯新聞社》（SPA）報導，沙國朝覲和副朝部（Ministry of Hajj and Umrah）在一項聲明中指出，2019新型冠狀病毒疫情繼續在全球擴散，而出於避免疫情在各國擁擠的朝聖者間蔓延，當局今年舉辦這場年度的麥加朝聖活動，將會嚴格限制只有各國已在沙國內定居的朝聖者能出席，並且會嚴格限制人數。

聲明表示，這項決定是政府承諾保護所有穆斯林，而祭出的預防措施之一，並堅決教育穆斯林們，要為群體的健康和安全著想。文中也根據沙國衛生部指出，政府預期新冠肺炎疫情會再上升，但目前還沒有可用的疫苗，全球的衛生醫療能量必須保存下來。

2019年，全球來到麥加朝聖的穆斯林共有超過200萬人，其中超過180萬名朝聖者是來自沙烏地阿拉伯以外的信徒。今年4月，由於疫情在中國以外大量升溫，沙國當局一度建議今年有意朝聖者，先將計畫緩緩；印尼去年有22萬1000人到麥加朝聖，但做為東南亞最大穆斯林國家，印尼本月2日已宣布，因為疫情關係，禁止國民前往朝聖。

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