三倍券塑膠卡套挨罵不環保　經濟部曝「主因」：可拿來裝口罩

記者黃翊婷／台北報導

振興三倍券上路5天就突破千萬人領取大關（紙本券部分），不過，三倍券推出之後一度挨轟過度包裝、不環保。對此，經濟部19日回應，包裝設計上有實用性的考量，讓大家在領取能一眼看清楚張數，使用完之後不妨把塑膠卡套留下來再利用，例如當成口罩收納夾、放一週生活費等等。

▲三倍券的塑膠卡套掀起民眾正反意見熱議。（圖／記者胡治言攝，下同）

對於紙本三倍券是否有過度包裝的爭議，經濟部表示，一份三倍券共有9張面額，分別為500元4張、200元5張，為了確保票券保持固定在整齊的狀態，才會使用塑膠卡套，方便民眾領取時能一眼從封套看清楚張數，避免相關爭議，這樣也能減輕超商店員以及郵局員工的負擔，包裝設計其實是有實用性的考量。

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經部接著指出，內裝的塑膠卡套材質比照一般塑膠製品，是可以回收的，況且在三倍券發放以後，不少民眾也在網路上分享創意妙用，環保再利用卡套，例如拿來放發票、一週生活費、餐券、名牌等等，也能貼在電腦螢幕當Memo夾，甚至可以當作口罩收納夾使用，只要發揮巧思，就能環保再利用。

最後，經濟部也不忘提醒民眾，三倍券使用期限至今年12月31日，而拿到票券的店家，則可自7月23日起至全國金融機構辦理兌領作業。

▼塑膠卡套的材質比照一般塑膠製品，可以回收。