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「健保調漲勢在必行」　督保盟點出這3件事政府要先檢討

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記者黃翊婷／綜合報導

健保費率是否調漲，衛福部表示今年11月底才會進行整體評估。督保盟發言人滕西華認為，政府在調漲健保費率之前，應該先重新檢討以下這3件事，包含對健保投入不足、不公平性、慢箋收取部分負擔對門診的影響。

▲醫院，掛號，繳費，看病，醫療。（圖／記者張一中攝，示意圖，與本文無關）

▲滕西華認為調漲健保勢在必行。（示意圖／記者張一中攝，與本文無關）

根據《聯合新聞網》報導，針對民眾大罵健保費率調漲的爭議，滕西華提醒，調漲已經是勢在必行，但這其實是最便宜行事的方法，政府不能避開自身責任，必須做到釐清以及檢討這3件事，首先是對健保投入不足；其次是避談家戶總所得，也不處理補充保費衍生出的不公平性，如果真的要漲，至少得先解決現行制度上的不公平；最後是沒有評估慢箋收取部分負擔，對門診量造成的影響。

請繼續往下閱讀...

至於什麼時候調漲，外傳衛福部先前向政院報告最新健保財務調整方案，內容提到調整費率及部分負擔議題。健保費率部分可能調高至百分之5至5.5，健保藥品的負擔上限也將提高，預計從200元調漲到300至500元，慢箋的免費部分負擔也要調高上限200元，另外也可能會收取檢驗部分負擔。

▲健保,健保署。（圖／記者嚴云岑攝）

▲健保費率漲不漲，各界仍有許多不同的聲音。（圖／記者嚴云岑攝）

衛福部社保司司長商東福表示，每年都有這樣的例行會議，必須向行政院報告健保財務，並非「特別做報告」，而且根據現行制度來看，健保總額預計在今年9月核定，最快將在11月進行費率調整評估。

商東福坦言，現在還在決定哪些醫療服務是明年要提供的，所以要等到相關統計出來，才能確定相關費率夠不夠，服務總額會在10月底統計出來，送到健保會評估費率平衡，11月底才會討論決定。

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