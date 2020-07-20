指控店員當面摔貨轉頭就走！　店長霸氣「拒公審」：可以換別家領

▲客人指控店員摔貨 。（圖／翻攝自東森新聞）

記者劉亭／綜合報導

超商店員工作繁瑣，工作忙碌時，很容易被認為態度不佳。有網友抱怨，到雲林一間便利商店取貨，但店員卻用力摔櫃子門、包裹，最後找錢時愛理不理，態度很差。店長得知事情後，霸氣出面回應，都會繼續雇用，「可以換別家領」。

根據東森新聞，一名網友發文表示，取貨時男店員感覺很不爽，摔櫃子的門、摔別人的貨，更當面把他的貨用力摔在櫃台上，最後伸手拿找錢時，對方也當做沒看到，用力把錢放下後，轉頭就走。他氣憤投訴，這已經是第二次，「上次我忍了，這次又這樣，太扯了」。

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許多有類似經驗的網友也紛紛留言，「我也是都遇到這個店員，真的態度超級差」、「上次去包裹，態度很差」、「臭臉就算了，都摔櫃子還摔貨」、「沒有看過摔東西，但態度不好是真的」。

該間超商店長回應，這篇貼文是要讓底下員工在網路上被公審，根本不給解釋的空間，只要求員工賠不是。他看過監視器畫面後力挺員工，「我做不到，如果覺得我無理，真的可以換別家取貨」。

有現場民眾表示，曾經遇過被點名店員，工作時比較沒有笑容，但是不到像是要摔東西的，客人跟店員之間就互相體諒，店長可能只是想幫員工平反一下，不要遭到網友公審。

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