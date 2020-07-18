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台南少年英雄電競爭霸賽　「動」「競」皆宜

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▲2020年暑期青春專案「少年英雄電競爭霸賽」，18日在遠東科技大學電競教室舉行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲2020年暑期青春專案「少年英雄電競爭霸賽」，18日在遠東科技大學電競教室舉行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府2020年暑期青春專案「少年英雄電競爭霸賽」，18日在遠東科技大學電競教室舉行，上午9時由台南市警察局長詹永茂主持開幕儀式，計有35隊約250位同學參賽。

這次活動計辦理「英雄聯盟」及「傳說對決」等2種不同形態遊戲，提供時下最流行的手遊，讓喜好電競的同學有良好的交流管道及跨領域學習。本次青春專案焦點儀式，結合時下最流行的遊戲「梗」--「推倒魔王塔」，不僅將「毒」、「詐」、「黑幫」等不法犯罪一併擊倒，也為本次活動揭開序幕。

▲2020年暑期青春專案「少年英雄電競爭霸賽」，18日在遠東科技大學電競教室舉行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警察局另外在會場一隅也舉辦「人力腳踏車發電趣味競賽」，不僅提供同學們在等待比賽之餘，舒展身體、活動筋骨，前3名優勝隊伍，還可獲得豐富的大獎，沒獲獎的隊伍，警察局也替每位選手準備「高級運動毛巾」，讓同學們滿載而歸。

▲2020年暑期青春專案「少年英雄電競爭霸賽」，18日在遠東科技大學電競教室舉行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

當同學們賣力比賽時，市長黃偉哲也在百忙當中，現身會場，不僅令在場同學驚訝，並當場與市長合照，市長也應學生要求，偕同局長等人組隊，與同學們互「尬」，看誰的發電量最多，黃市長隨後也在電競教室外邊，替電競選手加油。

▲2020年暑期青春專案「少年英雄電競爭霸賽」，18日在遠東科技大學電競教室舉行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲向來重視青少年多元發展，也肯定警察局舉辦本次活動的用心，所以，再忙碌的行程，也要抽空前來為同學加油、打氣。黃偉哲表示，雖然今年學校因受疫情影響，7月15日才開始放暑假，但暑假期間青少年朋友因空閒時間多，如未安排正當休閒活動，容易成群結伴觸犯危險駕車、吸食毒品及參與幫派等不法行為，因此請市府各局處辦理各項特色創新活動，計規劃6大類型2459場有益少年身心健康的活動，希望各位同學度過一個充滿快樂的暑假。

台南市警察局長詹永茂表示，雖然今年暑假要比往年晚，但警方自7月1日0時起，即在青少年易聚集滋事場所及各治安顧慮場所增加臨檢密度，加強掃蕩，防止青少年深夜遊蕩、出入不當場所等，藉以淨化及營造少年與兒童優質成長環境，期讓青少年能夠度過健康陽光、安全愉快的青春暑假。

・消除暗沉、補水鎮定

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